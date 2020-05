Alan Wake: in arrivo un evento per festeggiare il decimo anniversario del gioco

Come un fulmine a ciel sereno, Remedy ha annunciato un evento per festeggiare i dieci anni di Alan Wake, storica produzione che ha fatto innamorare milioni di giocatori.

Il messaggio è arrivato tramite un Tweet che rassicura la community, garantendo di aver pianificato i festeggiamenti dell’anniversario.

We'll be celebrating Alan Wake's 10th anniversary with a stream and other cool stuff which you'll hear more about next week! #10yearsofAlanWake

We're celebrating the past and looking back: we don't have anything to announce. Thank you, always, for the love 💕 pic.twitter.com/Im3ICEsUWJ

— Remedy Entertainment (@remedygames) May 8, 2020