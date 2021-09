Alan Wake: la remastered non è così moderna, ecco i requisiti PC

Sono stati appena rivelati i requisiti PC di Alan Wake Remastered, il classico immortale di Remedy ex esclusiva Xbox che sta per arrivare su tutte le piattaforme in una veste restaurata. Eppure, sembra che la versione per PC non sia così moderna come remastered.

L’operazione di restauro di Alan Wake è parziale sul fronte tecnico: il videogioco non consente l’uso del Ray Tracing né dell’HDR, nonostante abbia il supporto dei DLSS, e nonostante i rumor dicessero l’esatto contrario. Il motivo di questa limitazione tecnica è dovuto al motore grafico con cui la remastered è stata sviluppata, engine che è lo stesso che è stato utilizzato per creare il gioco originale. Nelle FAQ di Alan Wake Remastered pubblicate da Remedy è presente proprio un paragrafo dedicato a questa mancanza.

Il team di sviluppo, infatti, spiega proprio l’impossibilità di poter munire il videogioco di tecnologie come il Ray Tracing: “Questa remastered è costruita sull’engine e sulla tecnologia del vecchio Alan Wake, cosa che renderebbe troppo complicato l’inserimento di Ray Tracing o HDR, non supportati in origine. Siamo fiduciosi che il gioco abbia un aspetto fantastico anche senza il supporto del Ray Tracing e dell’HDR.” Alan Wake Remastered in effetti potrà girare a 60FPS in 4K sulle console next-gen, e le stesse prestazioni sono raggiungibili su PC, anche con l’aiuto dei DLSS. Di seguito vi lasciamo i requisiti PC:

Requisiti minimi

CPU: i5-3340 o equivalente

GPU: Nvidia GeForce GTX 960 o AMD equivalente. VRAM 2GB.

RAM: 8GB o superiori

OS: Windows 10 64-bit

Requisiti consigliati

CPU: i7-3770 o equivalente

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 o AMD equivalente. VRAM 4GB.

RAM: 16GB

OS: Windows 10 64-bit

Alan Wake Remastered arriva il 5 ottobre 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. I preorder sono già andati in tilt negli scorsi giorni. In questo articolo potete trovare i dettagli del download e del pre-load su PS5.