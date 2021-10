Alan Wake Remastered: Sam Lake si improvvisa promoter

La campagna marketing di Alan Wake Remastered è stata inaugurata da Sam Lake. No, non stiamo scherzando, tutt’altro. Lo scrittore e designer, in forza a Remedy Entertainment dal lontano 1996 è una delle figure più controverse dell’intero settore e in occasione della nuova versione dello storico gioco lanciato nel 2010 si è improvvisato promoter dello stesso. Come? In un modo decisamente curioso e fuori dagli schemi.

Giocando con il suo cognome (che è in realtà è uno pseudonimo, visto che il suo vero nome è Sami Antero Jarvi), l’oramai 51enne scrittore (che ha diretto anche altri giochi Remedy, come ad esempio Quantum Break) ha deciso di buttarsi in un lago per promuovere l’uscita di Alan Wake Remastered. Esatto, avete capito bene: Sam Lake si è tuffato in un lago in Finlandia per pubblicizzare la versione rimasterizzata del titolo. “Per ingannare l’attesa del gioco, ho deciso di farmi una nuotata nel lago Cauldron”, le parole dello scrittore, citando una delle location del gioco.

Come lui stesso ammette, l’idea di promuovere Alan Wake Remastered in questa maniera non si è rivelata molto saggia. “Non è stato un colpo di genio, fa davvero freddo”, ammette candidamente Sam Lake. Nonostante ciò è stato abbastanza fortunato: verso la fine del video, infatti, è riuscito magicamente a trovare un thermos di caffè. Siamo sicuri che quel sorso lo abbia riscaldato, ma ora siamo davvero preoccupati per lui! Quindi Sam, se ci stai leggendo, ti preghiamo seriamente di uscire e andarti a riscaldare! Ci sono modi migliori per ingannare l’attesa, no?

Ironia a parte, il video è sicuramente divertente e in linea con i toni dell’autore. Lake non dovrà comunque rimanere in acqua a lungo: l’uscita di Alan Wake Remastered è infatti fissata per il 5 ottobre 2021, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X e la differenza rispetto alla versione originale si vede eccome. Siete pronti a rivivere l’avventura dello scrittore più famoso della storia dei videogiochi?