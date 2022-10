Con lo shadow drop di due giorni fa, Remedy Entertainment ha fatto una gradita sorpresa a tutti i fan di Alan Wake su Switch. Tuttavia, sembra che le avventure dello scrittore ideato dallo studio finlandese siano piuttosto complesse sulla console di Nintendo. Da un video confronto, infatti, apprendiamo che le prestazioni del titolo sulla macchina portatile dell’azienda giapponese sono piuttosto instabili e non reggono il confronto con la controparte Xbox.

Come possiamo vedere in un video confronto di ElAnalistaDeBits, la risoluzione di Alan Wake su Nintendo Switch è infatti pari a 594p quando la console è collegata alla sua dock. Nel momento in cui la scolleghiamo per utilizzarla in modalità portatile, questa risoluzione cala ulteriormente fino a raggiungere i 396p. Ovviamente, in questo caso, il confronto con Xbox One è abbastanza sbilanciata.

Tuttavia, il problema più grande di questa Alan Wake Remastered è sotto l’aspetto del frame. Se paragonato a quello della console di Microsoft, infatti, il piano dei fotogrammi della versione Nintendo Switch è piuttosto instabile. Il gioco horror di Remedy, infatti, oscilla solitamente intorno ai 20 fps e non tiene quasi mai i 30 stabili. Nonostante alcuni compromessi a livello grafico già realizzati dagli sviluppatori, dunque, questa nuova versione diventa piuttosto instabile in alcune fasi del gameplay. Inoltre, appunto, le rinunce in fatto di definizione messe in pratica dal team portano ad una consistente perdita di dettagli negli scenari che coinvolgono prevalentemente gli oggetti distanti. Molte texture di edifici o elementi ambientali risultano poco definite e piuttosto abbozzate.

Insomma, smaltito l’entusiasmo per il lancio a sorpresa, sembra che Alan Wake Remastered rischi di aver affrettato troppo i tempi e di essere ancora acerbo. Probabilmente, con i dovuti aggiustamenti e tempi, Remedy saprà risolvere queste carenze, ma problematiche del genere rischiano di compromettere le vendite del titolo. In ogni caso, in attesa del secondo capitolo, non possiamo che consigliarvi la remastered che potete trovare su Amazon anche per PlayStation 5.