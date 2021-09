Alan Wake Remastered svelato da numerosi retailer

Alan Wake Remastered è apparso sul web come un fulmine a ciel sereno: durante le ultime ore si è cominciato a parlare molto della possibilità che lo storico titolo di Remedy stia per tornare sugli scaffali e nelle nostre librerie. Un retailer del Taiwan ha da poco messo in listino Alan Wake Remastered per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S con una precisa data di lancio, ovvero il 5 ottobre 2021. Ad aggiungersi a questo c’è anche un altro rivenditore, che parrebbe aver pubblicato un poster dove viene ritratta la succitata remastered.

Le avventure del personaggio di Sam Lake sarebbero quindi in imminente dirittura d’arrivo e, secondo un noto insider, l’annuncio è anche molto più vicino di quanto crediamo. L’utente Twitter Wario64 aveva rivelato la presenza di Alan Wake Remastered nel listino del già citato retailer, ottenendo poi una risposta diretta da ZhugeEX, un’analista di mercato che già in passato ha anticipato correttamente alcune informazioni dal mondo del videogioco.

Quest’ultimo in particolare si è semplicemente limitato ad affermare con un tweet che il gioco sarà annunciato la prossima settimana. Di conseguenza, le speculazioni che Alan Wake Remastered possa essere tra gli annunci del PlayStation Showcase sono ora decisamente concrete, mentre la conferenza di Sony si preannuncia essere davvero piena di sorprese interessanti. Per il momento, tuttavia, ci teniamo a precisare che non ci sono ancora conferme ufficiali in merito a quanto trapelato finora, motivo per cui vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze.

Will be announced next week — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 4, 2021

In ogni caso, non sarebbe affatto strano scoprire che Remedy stia lavorando ancora sulla serie di Alan Wake, soprattutto dopo il successo di Control e l’espansione AWE. Dopotutto, sappiamo già che qualcosa riguardo un possibile Alan Wake 2 è già in lavorazione presso i loro studi. Credete anche voi che l’annuncio sarà fatto durante il PlayStation Showcase, magari assieme a God of War Ragnarok? Fateci sapere commentando in calce cosa ne pensate, e soprattutto se vorreste tornare a vestire i panni dello scrittore di Sam Lake.