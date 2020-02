Gli autori di Alan Wake sono al lavoro su tre giochi, compreso un titolo in stile Destiny

Remedy Entertainment, autore di Control e Alan Wake (tra i vari), ha rilasciato da poco un nuovo report finanziario. Tra le cifre di vendita e dei guadagni, spuntano informazioni interessanti anche per chi non si districa felicemente tra i numeri: il team è al lavoro su tre giochi; uno di essi, inoltre, è un live service game, ovvero qualcosa in stile Destiny (Bungie) e The Division (Ubisoft). Vediamo precisamente di cosa si tratta.

Secondo quanto condiviso, il primo gioco è una componente single player per l’FPS CrossFireX di Smilegate, che arriverà su Xbox One più avanti quest’anno. Per quanto non abbia mai fatto successo in occidente, l’originale CrossFire è enormemente popolare in Cina e in altri stati dell’Asia dell’est: è infatti il singolo gioco più giocato al mondo, con più di 660 milioni di account registrati. CrossFireX vuole portare tale successo anche in occidente, quindi avere un grande studio come Remedy al lavoro ha perfettamente senso.

Jesse si ritroverà in un edificio pieno di segreti

I restanti due giochi, invece, sono praticamente sconosciuti. Il primo, senza nome, è un prodotto interno Remedy: potrebbe essere un seguito di una saga già nota (qualcuno ha detto Alan Wake 2?) oppure una nuova IP. Il secondo gioco, invece, è Vanguard, ovvero il già nominato live service game: l’obbiettivo degli sviluppatori è di realizzare “un’esperienza multigiocatore live service a lungo termine fusa con alcune delle caratteristiche uniche dei titoli Remedy”.

Purtroppo per ora non si sa molto altro: non è strano considerando che sono classificati come “in preparazione alla pre-produzione”. Ci vorrà del tempo prima di poterli vedere in azione, questo è certo. Nel frattempo il team continuerà a lavorare su Control, che deve ricevere ancora due espansioni a pagamento, una delle quali sembra poter includere un cross-over con Alan Wake.