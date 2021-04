Alan Wake sta per tornare, svelato il nuovo gioco Remedy?

Da quando Remedy ha pubblicato Control nel 2019, i fan di Alan Wake hanno cominciato a vedere una nuova speranza sul ritorno dello scrittore dell’incubo. Oltre a condividere lo stesso universo narrativo, Control ha reintrodotto il personaggio di Alan in un titolo recente targato Remedy con l’ultimo DLC AWE. Ora, un rumor sulla prossima produzione del team finlandese sta impazzando in rete, con i fan delle avventure dello scrittore che farebbero bene a tenere le dita incrociate.

Sebbene oggi sia il giorno dell’anno più ricco di notizie false, questo rumor arriva direttamente da una trasmissione su Twitch di Jeff Grubb, il giornalista di Venture Beat che in passato ha predetto correttamente alcune delle date degli eventi digitali. Nella live trasmessa ieri sera, Grubb ha parlato di Alan Wake 2 e di come il titolo sia attualmente in sviluppo presso Remedy e verrà pubblicato da Epic Games.

Secondo Grubb, i piani di Epic Games sono quelli di finanziare nuovi giochi, in risposta alle passate critiche sulla loro precedente strategia di acquisto dei diritti di distribuzione in esclusiva per i giochi prossimi al rilascio. “Ho sentito che Remedy realizzerà Alan Wake 2 con Epic Games, e dovrebbe essere il seguito che i fan desiderano da tempo. C’è stata una guerra di offerte, ma Epic aveva proposto il miglior contratto editoriale. Quindi Alan Wake 2 sembra che stia arrivando. Non so esattamente quando lo annunceranno, questo è tutto ciò che ho sentito”.

Rumor: Remedy's project that they are doing together with Epic Games is ALAN WAKE 2 according to Game Mess Show mastermind Jeff Grubb Full episode: https://t.co/iWY1RjyBs6 pic.twitter.com/cMzTKgMvv2 — Nibel (@Nibellion) March 31, 2021

Le parole di Jeff Grubb sembrano dare agli appassionati di questo brand un forte barlume di speranza, ma non dimentichiamoci che non c’è ancora nulla di ufficiale, e sebbene Grubb abbia predetto alcuni eventi in passato, sull’esistenza di Alan Wake 2 per il momento non c’è alcuna certezza.