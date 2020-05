Alan Wake è quasi gratis su Steam: ecco il link per l’offerta

Dopo l’evento organizzato da Remedy per festeggiare il decimo anniversario di Alan Wake, proprio in queste ore arriva notizia che la software house finlandese ha deciso di scontare il suo gioco su Steam. Il titolo survival horror uscito nel 2010 sarà acquistabile ad un prezzo di soli 1,24 euro, ma solamente fino al 18 maggio. Si tratta, dunque, di un’occasione d’oro per tutti quei giocatori che si fossero persi questo intramontabile successo della scorsa generazione.

Durante l’avventura, i giocatori vestiranno i panni dello scrittore di best-sellers di nome Alan Wake alla ricerca di sua moglie misteriosamente scomparsa durante una vacanza a Bright Falls, una piccola e apparente tranquilla cittadina situata nello stato di Washington. Lo scrittore, dunque, dovrà cercare di destreggiarsi affrontando delle situazioni molto difficili: una strana e oscura presenza infatti, cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote ostacolandovi nella ricerca della moglie scomparsa.

Il gioco di Remedy vi richiederà di padroneggiare alla perfezione l’utilizzo della torcia elettrica: la luce sarà infatti l’unico modo per rendere i nemici vulnerabili ai vostri colpi di revolver. Molto interessanti anche i vari scenari di gioco che visiterete passo passo andando avanti con la folle avventura dello scrittore più celebre del mondo dei videogiochi.

Vi consigliamo di non perdervi questa irripetibile offerta di un gioco che ha riscosso un successo molto importante e ha richiamato attorno a se milioni di giocatori: ecco il link per l’offerta su Steam. L’edizione PC del gioco di Remedy comprende anche i DLC Il Segnale e Lo Scrittore, mentre sono inclusi nell’offerta anche i bonus della Collector’s Edition tra cui la colonna sonora, video e commenti degli stessi sviluppatori. Insomma, una marea di contenuti per un cult intramontabile a un prezzo davvero esiguo, non fatevelo scappare!