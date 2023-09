Nel mentre che Starfield è al centro di numerose conversazioni in merito al recente supporto al DLSS e alla possibilità, mossa da Digital Foundry, di poter avere in futuro una “modalità prestazioni”, visto che con il frame rate attualmente bloccato a 30 fotogrammi al secondo resta un margine di prestazioni inutilizzato, Matt Frary, il Senior Director of PR di Bethesda, ha postato su X un episodio indubbiamente ilare inerente all’ultima opera di Bethesda.

Alcuni recensori, difatti, hanno chiesto a Bethesda, nelle settimane precedenti al lancio, dei codici per la versione PS5 di Starfield. Un episodio che, Matt Frary, ha voluto condividere con tutti per celebrare il fatto che la settimana più impegnativa per Bethesda è giunta finalmente al termine.

Now that it's the weekend… shout out to the small handful of reviewers who requested a PS5 code unironically. I may not have responded, but just know … you made me laugh. — Matt Frary (@PR_Flak) September 3, 2023

“Ora che è arrivato il weekend vorrei mandare un saluto a quella piccola ma significativa manciata di recensori che hanno richiesto un codice PS5 di Starfield, in maniera tutt’altro che ironica”, ha scherzato Frary. “Magari non vi ho risposto, ma sappiate che mi avete fatto ridere.”

Tuttavia, Frary ha successivamente chiarito che il suo post non era una frecciatina alle console Sony, né tantomeno un incipit per dar vita a della becera console war. Si è trattato, piuttosto, di un commento rivolto ad alcuni professionisti che non gli sono sembrati del tutto “a fuoco” con il loro mestiere e ad altri che, invece, hanno volutamente scherzato con lui proprio in virtù di questa esclusività capace di generare così tanto malcontento fra i giocatori.

“Wow, c’è gente davvero arrabbiata là fuori! Trovate un modo per farvi passare il rancore, va tutto bene.” Queste le parole aggiunte da Frary in seguito al polverone scatenatosi su X in seguito alla sua dichiarazione.

In tutto questo, Starfield è stato accolto con entusiasmo sia dalla critica internazionale che dai giocatori ma è importante ricordare che la sua esclusività su console Xbox e PC, sta generando ben più di qualche discussione poco piacevole ll’interno delle varie comunità di videogiocatori.