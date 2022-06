Chiunque giochi su PC è passato almeno una volta tramite Steam, quella che è a tutti gli effetti la piattaforma di gioco principale al giorno d’oggi. Essendoci ormai così tanti titoli all’interno dello store, può capitare che di tanto in tanto alcune esperienze spariscano dalla piattaforma Valve. Di solito, quando accade, c’è sempre dietro una spiegazione ufficiale, ma il caso della sparizione di Alice Madness Returns è sicuramente uno dei più misteriosi.

In queste ore il fantastico gioco sviluppato da Spicy House Games è tornato su Steam, e ad annunciare la lieta notizia è stato lo stesso ideatore del gioco American McGee. Il noto autore statunitense ha comunicato il ritorno di Alice Madness Returns su Steam sul proprio account Twitter, svelando che però il supporto di Valve non ha ancora svelato come mai il titolo sia riapparso così senza alcun motivo apparente.

McGee ha poi ipotizzato simpaticamente che il problema fosse stato causato da qualcuno che ha premuto il pulsante sbagliato. In seguito ha rivelato che un membro del suo team aveva contattato l’assistenza di Steam comunicando di staccare la spina a quel titolo. Questo problema derivava dal fatto che tale membro del team credeva che giochi come Alice Madness Returns fossero stati trasferiti nella nuova società di McGee, ovvero Mysterious Inc.

Alice: Madness Returns is back on Steam. Yay! But Grimm isn't. And zero response from Steam support about any of this. Just Alice mysteriously reappears without a word. pic.twitter.com/7cu747RJBq — ⚓ American McGee ‍☠️ (@americanmcgee) June 20, 2022

Se non avete mai giocato ad Alice Madness Returns questo ritorno inaspettato è l’occasione perfetta per cominciare questa fantastica avventura che per moltissimi appassionati è definita come un vero e proprio cult del medium videoludico.

Più volte American McGee aveva dichiarato di voler realizzare un terzo capitolo di questa saga, ma per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale riguardo a una nuova iterazione di questo folle e ispirato mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie.