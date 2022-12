Quando Fallout 76 debuttò sul mercato non venne accolto a braccia aperte dai giocatori, molti dei quali si aspettavano e speravano di trovarsi davanti a ben altro tipo di esperienza. Ora, a distanza di quattro anni dal lancio, il titolo di Bethesda ha trovato una sua fetta di community, la quale certe volte riesce a stupirci con tutta una serie di contenuti molto curiosi. Uno dei progetti più recenti è nato da una compagnia teatrale, la quale tiene i propri spettacoli proprio all’interno del Fallout più recente.

Con un teaser trailer pubblicato sul proprio canale YouTube, la The Wasteland Theatre Company ha annunciato di essere al lavoro su una nuova opera teatrale basata su Alice nel Paese delle Meraviglie che vedrà vita all’interno di Fallout 76. Mentre questo spettacolo è ancora nelle sue prime fasi di produzione, la compagnia teatrale digitale ha già pubblicato un trailer molto suggestivo, all’interno del quale possiamo dare una prima occhiata al look dei personaggi.

Il direttore del gruppo teatrale in questione, Northern_Harvest, afferma che questo nuovo spettacolo si baserà sull’adattamento teatrale del 1915 di Alice Gerstenberg del libro di Carroll; ma questa versione andrà ad incorporare anche pezzi di storia e della mitologia della serie Fallout. Inoltre, i personaggi iconici presenti in Alice nel Paese delle Meraviglie se la dovranno vedere con alcuni dei personaggi di Fallout 76.

Questa idea geniale vedrà la luce nel corso del 2023, ma non sappiamo ancora nel dettaglio una data più precisa. Nell’attesa, potete farvi un giro sul canale YouTube ufficiale della The Wasteland Theatre Company, così da farvi un’idea delle produzioni di questa particolarissima compagnia teatrale. Questo è solo un esempio di quanto i giocatori di Fallout 76 siano riusciti a trovare un tipo di creatività inattesa da un gioco che non era partito col piede giusto.

