Alien: Cliff Bleszinski era in trattative con la Fox per creare un nuovo gioco?

Sono ormai passati anni da quando siamo stati deliziati con un ottimo tie-in dedicato alla saga di Alien. Dopo il fantastico Isolation del 2014, la saga dello xenomorfo più famoso del cinema si è improvvisamente bloccata (almeno su home console e PC). L’ultima opera ludica ad essere attribuita alla saga creata da Ridley Scott è stato uno spin-off mobile conosciuto come Alien Blackout. Ma secondo ad alcune informazioni comparse in rete, FOX era intenzionata a dare vita a un nuovo gioco.

Dietro questo fantomatico progetto doveva vedersi impegnato lo studio di Cliff Bleszinski, ovvero l’ormai defunto Boss Key Productions. Stando alle parole di Bleszinski stesso, la sua software house era in strette trattative con il colosso americano. Questo nuovo progetto dedicato alla saga di Alien doveva essere un First Person Shooter (visto il background del team di sviluppo). Non si sa ancora fino a che punto sono andate avanti le trattative tra Cliff e la FOX.

Stando sempre a delle informazioni trovate in rete, le trattative tra le due parti sono cessate nel momento nel quale Disney ha deciso di acquisire FOX (e di conseguenza anche il brand di Alien). Probabilmente per colpa dei problemi burocratici e le difficoltà di comunicazione tra le due parti, la possibile “partnership” è cessata prima della nascita del progetto.

Sicuramente a noi sarebbe piaciuto vedere un nuovo gioco dedicato ad Alien, anche con il timore di vedere un altro Colonial Marines. Non sappiamo se in futuro vedremo un ritorno di questa saga, ma la cosa certa è che non sarà Bleszinski ed il suo team ad occuparsene (vista la chiusura totale dello studio Boss Key Producions). Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!