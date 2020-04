Alien Hope for the Future: pubblicato un video gameplay del fan game gratuito

Dopo l’apprezzatissimo Alien Isolation, gli appassionati dell’universo popolato dagli Xenomorfi sono rimasti orfani di nuove esprienza videoludiche dedicate alla saga di Alien. Proprio per colmare questa mancanza, il team di sviluppo IIapagokc ha pubblicato un nuovo video di gameplay dell’imminente Alien Hope for the Future, un fan game che verrà rilasciato a titolo gratuito. Il nuovo video si basa sull’ultima build di questo gioco e permette di dare uno sguardo abbastanza approfondito al gioco attualmente ancora in fase di sviluppo.

Alien Hope for the Future è un progetto che abbraccia il genere degli immersive sim alla Prey e System Shock, con l’aggiunta di elementi prelevati direttamente dal filone dei survival-horror ovviamente a stampo fantascientifico. Non essendoci alcun tipo di contratto commerciale per l’utilizzo dei diritti, il team di sviluppo ha già annunciato che quando il titolo sarà pronto verrà lanciato a titolo gratuito.

La storia del gioco prenderà vita all’interno della colonia di Hadly’s Hope, prima e durante l’incidente che coinvolgerà la presenza di uno Xenomorfo. I giocatori assumeranno il ruolo di uno dei coloni e si ritroveranno a dover sopravvivere cercando in giro per il mondo di gioco diversi rifornimenti per se stessi e per gli altri coloni. In tutto ciò ci sarà l’inquietante presenza dello Xenomorfo, che sarà anche possibile combattere.

Al momento attuale Alien Hope for the Future non ha ancora una data di uscita dichiarata, la il team di sviluppo ha confermato che prima del rilascio verrà pubblicata una demo giocabile. Nel frattempo che attendiamo l’uscita del titolo gratuito, il New York Times ha consigliato ai giocatori di provare Alien Isolation. Cosa ne pensate di questo nuovo progetto fan made?