Alien Hope for the Future: ecco il trailer del nuovo gioco gratis fan made

Alien Hope for the Future è un nuovo gioco fan made completamente gratuito che vuole proporre le vere atmosfere del film. Ecco il trailer.

Il mondo di Alien è più volte stato al centro di videogame, ma di rado si è riusciti a trasporre l’atmosfera magistrale del capolavoro di Ridley Scott in un’opera interattiva. Un team di appassionati, che operano sotto il nome di IIapagokc, ha quindi deciso di mettersi al lavoro per creare la propria versione di un gioco a tema Alien e, ora, condivide un nuovo trailer per mostrare i frutti del proprio sforzo: Alien Hope for the Future.

Come già detto, non si tratta di un gioco ufficiale e per questo sarà distribuito in modo completamente gratuito una volta che sarà completo. Lo sviluppo è in corso da alcuni anni e, nelle fasi finali del trailer, potete vedere un confronto tra una vecchia build e quella più recente. Di che tipo di gioco si tratta? È un Immersive Sim (come BioShock, Dishonored o Prey) con elementi da survival horror e tattici.

La trama del gioco inizia a “Hadly’s Hope”, una colonia spaziale. Vivremo il gioco sia prima che durante un incidente legato, ovviamente, a uno xenomorpho. I giocatori prenderanno il controllo di uno dei coloni e dovranno cercare provviste sia per se stessi che per altri personaggi non giocanti. Sarà possibile evitare l’alieno oppure combatterlo, anche se supponiamo che questa seconda opzione non sia affatto preferibile.

Il trailer mostra un prodotto non molto rifinito a livello tecnico (dopotutto è un progetto fan made) ma oggettivamente fedele all’opera originale. Ovviamente il tutto potrebbe essere abbattuto dalla censura di Disney, ma è presto per fasciarsi la testa. Diteci, cosa ne pensate del trailer? Vi convince oppure credete che avrebbero potuto fare di meglio?