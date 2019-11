Alien Isolation, sette minuti di gameplay su Switch e peso del file

Alien Isolation è ormai molto vicino all’uscita anche su Switch, dato che mancano poco meno di due settimane. Proprio in previsione del lancio il team che si è occupato di questa versione, Feral Interactive, ha voluto anticipare agli utenti Nintendo sette minuti di gameplay che danno un assaggio delle tante meccaniche di questo acclamato survival horror con ormai cinque anni “di servizio” alle spalle.

Il video ricorda come la protagonista del gioco sia Amanda Ripley, figlia del luogotenente della serie principale, che va a bordo della stazione spaziale Sevastopol alla ricerca del diario di bordo della Nostromo, nella quale era stata in servizio la madre. Il video fornisce inoltre qualche consiglio su come affrontare in maniera stealth lo Xenomorfo dando anche una vaga panoramica delle strategie e delle armi a disposizione anche nelle fasi avanzate del gioco.

Feral Interactive garantisce che il gioco è stato ottimizzato per essere giocato su Switch sia sul dock che nella modalità portatile. Uno degli aspetti sicuramente più interessanti è il fatto che Alien Isolation arriva su Switch accompagnato dai DLC già da molto tempo disponibili anche per le altre console e per la versione PC e allo stesso prezzo con cui oggi è possibile trovare la versione completa per le altre piattaforme.

Tra le altre caratteristiche esclusive per la console Nintendo ci sono anche l’uso del giroscopio e la possibilità di usare i sensori di movimento. Il gioco sarà in vendita solo in versione digitale ed è già disponibile per il preordine sull’eShop Nintendo. Il file del gioco è di 17,7 GB. La data di uscita di Alien Isolation su Nintendo Switch è stata fissata per giovedì 5 dicembre.