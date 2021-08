Aliens Fireteam Elite | Anteprima, minaccia xenomorfa

Il prossimo 24 agosto arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 e PS5 Aliens Fireteam Elite, nuovo videogioco ispirato al celeberrimo franchise cinematografico. Un appuntamento a cui gli appassionati del brand stanno guardando con grande interesse da diverso tempo e a cui siamo riusciti a dare un’occhiata da vicino con diverse settimane di anticipo. Un lungo hands on, grazie al quale abbiamo potuto provare le prime due campagne del gioco e di cui siamo ora finalmente pronti a parlarvi.

Vengono fuori dalle fottute pareti

Aliens Fireteam Elite non fa paura, neanche un po’. Certo, c’è qualche xenomorfo che di tanto in tanto sbuca da dietro un angolo in maniera del tutto inaspettata, ma per il resto non sentirete mai brividi scorrervi lunga la schiena. Se cercavate un degno erede del sommo Alien Isolation, Fireteam Elite non è quindi quello che state aspettando. Il titolo di Cold Iron e Focus Home Studios, del resto, non è certo un survival horror, bensì un TPS cooperativo sulla falsa riga di World War Z, Zombie Army e molti altri ancora. Tanti nemici, tonnellate di proiettili e parecchia tensione, ma di terrore vi è solo qualche sparuto barlume.

Gli eventi alla base del gioco si dipanano del resto ben 23 anni dopo quanto raccontato nella trilogia cinematografica originale, con gli odiati xenomorfi che non sono più solo una celata minaccia, ma una realtà ben consolidata e diffusa. Un cambio di prospettiva netto rispetto a quella a cui erano abituati gli amanti della saga e che tanto ben si sposa con l’idea alla base di Aliens Fireteam Elite, in cui orde e orde di aliens e non solo si abbattono ciclicamente sul giocatore e sulla sua squadra.

Proprio vista la grande quantità di nemici, che fortunatamente va a braccetto con un discreto numero di differenti tipologie di avversari, risulta fondamentale il gioco di squadra. Sebbene sia possibile giocare in compagnia di alleati guidati dal gioco, unire le forze con altri due giocatori reali è assolutamente consigliato, sia per soppesare la non certo brillante IA che, soprattutto, per ottenere il massimo dal titolo.

A concorrere in tale direzione è poi la presenza di quattro differenti classi, che nella nostra prova ci sono sembrate abbastanza equilibrate e complementari. In Aliens Fireteam Elite sarà infatti possibile cimentarsi nei panni del mitragliere, la classica classe d’assalto, del demolitore, dotato di equipaggiamento pesante, del tecnico, pensato per la gestione del campo di battaglia, e, infine, dell’immancabile medico. Un ventaglio di scelta tutto sommato tradizionale ma completo, che ci ha per ora convinto.

Centinaia e centinaia di nemici

Passando al gameplay vero e proprio, dalla nostra prova, che ha coperto ben due campagne del gioco per una durata complessiva di oltre 5 ore, è emerso uno scenario che va a dipingere Aliens Fireteam Elite come uno sparatutto cooperativo in terza persona altamente tradizionale, che va a toccare tutti i principali crismi del genere. Stanze con orde, meccanismi da attivare, oggetti da trovare e così via: le varie missioni di gioco su cui abbiamo potuto mettere le mani sopra si sono svolte tutte seguendo il medesimo leitmotiv, contraddistinto da corridoi più o meno vuoti e stanze più ampie in cui affrontare incessanti orde di xenomorfi.

Dalla prima campagna, che si svolge interamente in una nave ed è contraddistinta da una ripetitività di ambienti e situazioni non certo latente, si è poi fortunatamente passati a una seconda serie di missioni ben più intrigante. Location differenti, una nuova tipologia di nemici e inedite meccaniche di gameplay: il passo in avanti fatto dal titolo in questa seconda sezione è evidente e fa ben sperare per le rimanenti campagne e modalità che non abbiamo ancora potuto provare con mano.

Per il resto il tutto vi farà sentire decisamente a casa se avete già giocato a titoli del genere, con un gunplay complessivamente buono arricchito dalle immancabili abilità e dai vari item, come torrette, proiettili incendiari e così via. Molto buone le animazioni dei vari alien, che si arrampicano sui muri e si muovono sul campo di battaglia in modo fluido, restituendo alla grande l’impressione di essere accerchiati da una soverchiante forza xenomorfa. Meno azzeccata, invece, la colonna sonora, che non sembra essere in grado di riuscire a catturare la giusta atmosfera, così come l’aspetto tecnico, che, tolte le già citate animazioni, pare assestarsi su livelli giusto discreti.

Aliens Fireteam Elite: in conclusione

Dalla nostra prova è quindi emerso come Aliens Fireteam Elite sia un titolo alla fine dei conti interessante, capace di regalare un ottimo livello di sfida e numerose ore di gioco. Resta giusto qualche dubbio sulla ripetitività delle situazioni, che può fortunatamente essere smorzata con i vari modificatori presenti e le varie classi di personaggi. Per il resto quello che si prospetta a fine mese pare essere uno shooter cooperativo alla fine dei conti onesto. Forse non saprà da Alien fino in fondo, ma il primo approccio con l’opera di Focus Home Studios e Cold Iron ci ha comunque tutto sommato divertito. Al 24 agosto non manca poi molto e, soprattutto in un mese ludicamente vuoto come questo, potrebbe valere la pena buttare un occhio anche su Aliens Fireteam Elite.