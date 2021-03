Aliens Fireteam: Xenomorfi e proiettili nel nuovo gioco console e PC

Dopo Alien Isolation, gli amanti del franchise 20 Century Fox hanno avuto il videogioco che aspettavano da tanto tempo. A differenza dei giochi precedenti, il lavoro di Creative Assembly si rivelò una sorpresa molto azzeccata. Ora, ci troviamo davanti ad un nuovo annuncio legato all’universo creato da Ridley Scott negli anni ’80, con Aliens Fireteam che si è presentato come un fulmine a ciel sereno pochi istanti fa.

Ad annunciare il nuovo videogioco ambientato nell’universo sfi-fi di Alien è Cold Iron Studios, team di sviluppo californiano che ha pubblicato proprio oggi il primo trailer gameplay di Aliens Fireteam. L’annuncio da fin da subito un grande spazio al gameplay del nuovo gioco che, si mostra fin da subito come uno sparatutto in terza persona cooperativo che ricorda molto un’impostazione alla Gears of War.

Il trailer da ampio spazio anche all’azione, che da quanto possiamo vedere sarà una grande protagonista di questa nuova produzione. Dimenticatevi i ritmi più compassati di Alien Isolation, e preparatevi a dare libero sfogo ad un arsenale composto da diverse tipologie di bocche da fuoco come mitragliatori pesanti, leggeri o lanciagranate, e tenete bene a mente che l’unico obbiettivo sarà quello di sopravvivere a orde di Xenomorfi con il vostro team.

Infine, scopriamo anche i piani di rilascio riguardo questo nuovo Aliens Fireteam, con il gioco sviluppato dai ragazzi di Cold Iron Studios che uscirà la prossima estate sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Cosa ne pensate dell’annuncio improvviso di questo nuovo progetto videoludico dedicato ad Alien? Fateci sapere le vostre prime impressioni a riguardo con un commento nella sezione dedicata.