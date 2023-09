Negli ultimi tempi, gli insegnanti delle scuole superiori americane si sono trovati ad affrontare una nuova sfida: la crescente ossessione dei loro studenti per il gioco degli scacchi. Non che ci sia nulla di male a giocare a scacchi, a meno che non lo si faccia con lo smartphone e durante una lezione.

Questa tendenza ha spinto Chess.com, uno dei siti più popolari dove milioni di persone giocano a scacchi online, a lanciare un annuncio pubblico (PSA) su YouTube dal titolo “Gli Scacchi stanno prendendo il sopravvento nelle scuole“, con l’obiettivo di scoraggiare gli adolescenti dal giocare a scacchi durante le ore di apprendimento. Il video è diventato rapidamente virale e ha attirato l’attenzione di molti.

Gli smartphone, ormai parte integrante della vita di tutti, sono spesso visti come una distrazione durante le lezioni, fino a qui nulla di nuovo. Tuttavia, la novità sta nell’ossessione per il gioco degli scacchi che ha preso piede tra gli adolescenti.

In risposta a questa crescente tendenza, Chess.com ha creato un video che ricorda vagamente le campagne anti-droga degli anni ’80. L’obiettivo è scoraggiare i ragazzi dal giocare a scacchi durante le lezioni. Il video mostra immagini drammatiche di ragazzi che giocano a scacchi sui loro dispositivi durante le lezioni, mentre una voce fuori campo avverte che “gli scacchi non dovrebbero mai mettersi tra te e il tuo impegno nello studio e nella collaborazione con i tuoi compagni di classe e insegnanti“.

Il PSA di Chess.com ha suscitato reazioni diverse: alcuni lo hanno elogiato per aver affrontato un problema che molti insegnanti stanno riscontrando, mentre altri lo hanno considerato un tentativo inutile.

La questione principale che emerge da questa tendenza è come trovare un equilibrio tra l’uso responsabile della tecnologia e l’attenzione in classe. Mentre il gioco degli scacchi può essere educativo, è importante che gli studenti comprendano l’importanza di dedicare tempo all’apprendimento formale.

Il PSA di Chess.com è un tentativo interessante di affrontare questo problema, ma il risultato resta da verificarsi. Alla fine, la sfida sta nell’educare i giovani a fare un uso equilibrato della tecnologia e a mantenere la concentrazione durante le lezioni, senza rinunciare alla passione per l’educativo ed interessante gioco degli scacchi.