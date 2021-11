Altro che gioco dell’anno, questo è il migliore di sempre e dobbiamo accettarlo

Stiamo avanzando sempre più velocemente verso i The Game Awards 2021, l’appuntamento di fine anno che serve per premiare e celebrare i videogiochi più importanti ed interessanti del 2021. Conosciamo già i papabili vincitori dell’ambito premio, ma in attesa di scoprire chi sarà il GOTY 2021 c’è chi ha già aperto le danze andando a premiare non il gioco dell’anno, ma addirittura il miglior gioco di tutti i tempi.

Nell’ambito dei Golden Joystick Awards 2021, sono stati celebrati ben 50 anni di videogiochi con lo show che ha dato vita a due categorie molto speciali per lo spettacolo di quest’anno: Miglior hardware videoludico di tuti i tempi e miglior gioco di tutti i tempi. Tra tutti i grandissimi capolavori presi da più generazioni videoludiche a spuntarla è stato un gioco che farà sicuramente discutere, ovvero Dark Souls.

Il titolo From Software che ha saputo dare il via ad una vera e propria mania dei soulslike ha avuto la meglio su alcuni dei videogiochi che hanno fatto la storia del medium come: DOOM, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Street Fighter II, Metal Gear Solid, Halo Combat Evolved, Super Mario 64, Portal, The Last of Us e tantissimi altri.

A votare i titoli presenti nelle varie nomination dei Golden Joystick Awards 2021 sono stati direttamente i giocatori, i quali hanno deciso di premiare Dark Souls come il miglior videogioco di tutti i tempi. Per scoprire, invece, quale sarà il gioco dell’anno, ci toccherà aspettare il prossimo 9 dicembre, quando Geoff Keighley condurrà la serata di gala a tema videogiochi dei The Game Awards 2021.