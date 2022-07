Nel corso degli ultimi anni, diversi giochi hanno ricevuto delle mod per la VR. Il caso di The Witcher è però diverso: il primo gioco della serie prodotta da CD Projekt RED non sta infatti ricevendo solamente una semplice mod, ma una vera e propria conversione per la realtà virtuale. Dopo diverso tempo, Patryk Loan (l’autore di questa gigantesca sfida) è finalmente riuscito a rendere giocabile il prologo indossando un visore.

Ci sono voluti ben due anni, ma alla fine ci siamo: i primi attimi introduttivi di The Witcher sono finalmente godibili anche grazie alla realtà virtuale. “Ogni singolo dettaglio, ogni singolo prop è stato recuperato e trasferito dal gioco originale. Ho modellato e texturizzato ogni oggetto, per poi sistemarlo dove era presente prima”, le parole di Loan, che dimostrano come ci troviamo davanti non a una semplice mod, ma una vera e propria total conversion, per rendere il gioco quasi nativo per la realtà virtuale. Un lavoro che ha portato via tantissimo tempo e soprattutto che è ancora distante dalla conclusione. Presenti anche altri contenuti, come per esempio la possibilità di girare la testa di 360 gradi e scoprire tutto l’ambiente di gioco circostante.

Non si tratta di un lavoro solamente grafico e tecnico, tutt’altro. Loan ha infatti riscritto anche la parte del combattimento, perché ritenuto fin troppo vecchio e poco adatto per i tempi attuali. Per poter combattere con la realtà virtuale, ora i giocatori devono semplicemente utilizzare i motion controller per sfoderare la spada di Geralt e ruotarli per poter sferrare gli attacchi. Potete dare uno sguardo al video di gameplay presente poco più in basso.

The Witcher in versione VR è supportato da una vasta gamma di visori, tra cui HTC Vive, Valve Index, Oculus Rift e Oculus Quest (o Meta Quest se preferite la nuova denominazione) tramite la connessione al PC. Se avete la possibilità di provarlo, non dovrete far altro che installare il gioco originale e scaricare il main package della mod, che è disponibile a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.