Amazon ci crede ancora, apre un nuovo studio

Li davate già per spacciati? Eppure ci credono ancora, anzi a volte tornano più forti di prima con idee nuove e fresche. Amazon sembra voler credere ancora nello sviluppo di videogiochi, a discapito di quello che pensa la maggior parte della community di videogiocatori in tutto il globo. Ovviamente con un titolo cancellato, e un MMORPG rinviato più volte il gigante dell’e-commerce ha deciso di aprire un nuovo studio a Montreal. La città ospiterà talenti provenienti da tutto il mondo e il focus principale sarà quello di sviluppare nuovissimi titoli tripla A e che saranno completamente nuove idee basate quindi su IP originali.

Questo studio andrà quindi ad affiancarsi a quelli di Seattle, Orange County e San Diego. “Montreal è una grande città piena di creativi, le figure professionali di grande talento che abbiamo deciso di assumere in questo nuovo studio è la nostra firma, per creare nuovi titoli online con community attive, e grandi esperienze multiplayer. Guardo con grandi prospettive a quello che questo team sarà capace di fare“. Cosi il VP di Amazon Games Christoph Hartmann ha commento l’apertura del nuovo studio.

Alcuni tra i nomi del team sono molto blasonati, tra di essi infatti troviamo Luc Bouchard e Xavier Marquis, i quali hanno recentemente lavorato all’interno del team principale di Raibow Six Siege, che al momento conta più di 70 milioni di giocatori. Sicuramente l’impatto di Amazon all’interno dell’industria non è stato dirompente, anzi al contrario non ha sicuramente un’ottima reputazione tra i videogiocatori. Con New World che vedrà “speriamo” la luce in Agosto, tutti gli altri titoli sono stati effettivamente dei nulla di fatto.

Il prossimo passo sarà quello di entrare a capofitto all’interno dei servizi di cloud gaming con Amazon Luna, ed è li che si potrebbe vedere la prima svolta. Intanto noi speriamo fiduciosi che un colosso come Amazon possa effettivamente dare una scossa al mercato, proponendo dei bei titoli multiplayer.