Amazon GameOn: il social dedicato al gaming arriva su iOS

Il mondo del gaming è ormai letteralmente esploso ovunque e su qualsiasi piattaforma. I videogiochi non solo hanno invaso le varie piattaforme da gioco, ma anche i vari servizi in streaming, le app e vari altri settori del web e non solo. Oltre alle compagnia storiche come Sony, Microsoft e Nintendo, ad oggi sempre più competitor cercano di entrare nel mercato, e tra questi troviamo anche Amazon con i suoi recente Luna e GameOn.

Amazon GameOn è l’app di acquisizione clip per i giochi disponibili su dispositivi mobile. Da poco è arrivata anche su iOS, dopo aver debuttato prima su dispositivi Android. L‘app consente agli utenti di acquisire le proprie clip di gameplay direttamente dai giochi mobili che possono poi essere salvate in una libreria e pubblicate pubblicamente sulla piattaforma di condivisione GameOn.

Nonostante sia di proprietà Amazon, GameOn è un’app completamente separata da Twitch, con account utenti diversi e ben distinti. Con l’acquisizione integrata delle clip di gioco, gli strumenti di modifica e un feed pubblico, GameOn sembra essere più vicina ad una versione di TikTok destinata completamente al gaming piuttosto che a una versione mobile di Twitch. Le clip realizzate all’interno di GameOn, inoltre, possono essere anche condivise all’esterno dell’app tramite servizi di condivisione social media o inviando collegamenti diretti ai propri amici.

Infine, GameOn supporta oltre 1000 giochi mobile e gli utenti possono anche aggiungere la registrazione della propria Facecam da inserire alla clip registrata. Sembra quindi che la volontà di Amazon sia sempre più incline a spingersi dentro il mondo del gaming. Non dimentichiamoci che, oltre ai progetti GameOn e il servizio di cloud gaming Luna, la compagnia americana ha da tempo aperto la propria etichetta destinata allo sviluppo di videogiochi Amazon Game Studios. Cosa ne pensate di GameOn?