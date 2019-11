Amazon potrebbe annunciare il proprio servizio di cloud gaming nel 2020

Il servizio di cloud gaming Google Stadia è stato lanciato da ormai un paio di giorni, ma a quanto pare si sta spargendo la voce che anche Amazon stia pensando di lanciare il proprio servizio dedicato al gaming. Il sito web CNET riporta che Amazon ha in programma di annunciare il proprio servizio di cloud gaming l’anno prossimo. La redazione di CNET conferma quello che affermò un rapporto di gennaio di The Information, che per primo aveva rivelato l’esistenza del possibile servizio, affermando che non sarebbe stato lanciato prima del 2020.

Un’altro indizio sull’esistenza del servizio di cloud gaming targato Amazon lo possiamo trovare in un annuncio di lavoro che cita una “nuova iniziativa” del team di Amazon Web Services. Secondo l’annuncio di lavoro trovato da CNET, sembra che Amazon abbia intenzione di integrare il proprio servizio di gaming con Twitch; tutto ciò suona in modo simile ai piani di Google per l’integrazione di Stadia con YouTube.

Anche The Verge ha scovato un’altra offerta di lavoro che menziona la ricerca di un Principal Product Leader per una “nuova iniziativa di gioco AWS”. Questo ennesimo annuncio di lavoro non rivela alcun dettaglio sul servizio, ma contiene al suo interno una dichiarazione piuttosto audace sulle ambizioni dell’azienda americana. “Riteniamo che l’evoluzione che è cominciata con le comunità arcade, crescendo fino agli streamer e agli e-sport di oggi, continuerà verso un futuro in cui tutti sono videogiocatori e ogni giocatore potrà creare, competere, collaborare e connettersi con gli altri su larga scala.”

Per il momento Amazon non ha ancora ufficializzato nulla, ma possiamo intuire che il 2020 sarà un anno importante per il Cloud Gaming anche con l’avvento di Google Stadia e xCloud che si sono già presentate agli occhi dei videogiocatori di tutto il mondo. Cosa pensate del possibile avvento di Amazon nel mondo del gaming in streaming? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.