La Amazon Gaming Week, che si protrarrà fino al 3 settembre, si è consolidata come un'opportunità imperdibile per coloro che sono alla ricerca di affari in una vasta gamma di prodotti legati al mondo del gaming. In un evento così ampio, però, è possibile che alcuni affari sfuggano persino agli occhi più attenti. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo selezionato con cura 10 prodotti che, per vari motivi, potrebbero essere passati inosservati o sottovalutati.

Questi articoli spaziano in diversi ambiti, dalle periferiche in grado di migliorare l’esperienza di gioco sui migliori smartphone, fino alle memorie destinate ad ampliare lo spazio di archiviazione dei dispositivi. Insomma, metteremo in primo piano quei prodotti che vanno al di là delle offerte più evidenti, scavando tra le pagine di Amazon per rivelare ciò che potrebbe essere sfuggito all’attenzione.

Amazon Gaming Week: 10 prodotti in offerta che forse ti sono sfuggiti!

TACENS ANIMA AS1

Uno dei 10 prodotti che potrebbe esservi sfuggito sono questi mini altoparlanti per computer, la cui alimentazione avviene tramite un cavo USB, eliminando l’ingombro dei tradizionali adattatori. Sono piccolissimi e per questo le prestazioni possono essere sottovalutate, ma la qualità dell’audio è più che discreta, facendovi fare sicuramente un passo in avanti rispetto agli altoparlanti integrati del monitor o, peggio ancora, del notebook. La bellezza è spesso nell’essenziale, e questi mini altoparlanti lo dimostrano con le loro moderne linee rette minimaliste. Questo design non è solo visivamente affascinante, ma contribuisce anche a ottimizzare le dimensioni.

Mars Gaming MHH2

Se volete che le vostre cuffie abbiano un posto dedicato quando non le indossate, ecco che il supporto Mars Gaming MHH2 diventa fondamentale. Questo gadget mantiene le vostre cuffie in bella vista, ma lo fa in maniera ordinata e dando loro un tocco di eleganza. Potrete utilizzarlo sia con la staffa superiore, sia con il gancio inferiore qualora vogliate un approccio più discreto. Insomma, un’aggiunta elegante e funzionale al vostro ambiente di gioco, che potrebbe esservi sfuggita visto che costa soltanto 10,99€.

Wacom Intuos S

Tra i prodotti che potreste aver sottovalutato in questa Amazon Gaming Week riteniamo ci sia anche il Wacom Intuos S. Si tratta di una tavoletta grafica che viene offerta con due software creativi inclusi da scaricare, utili per scoprire come la creatività e l’istruzione possano fondersi in una sinfonia di innovazione. Con un’ampia area attiva di 152 x 95 mm, questa tavoletta è l’alleata perfetta per esprimere la vostra arte digitale, imprimendo vita a disegni, dipinti e ritocchi fotografici con una precisione senza eguali. A tal riguardo, va menzionata la penna ergonomica, che mette il controllo nelle vostre mani con i suoi 4 tasti ExpressKey personalizzabili. Senza bisogno di batterie, questa penna è pronta a funzionare in ogni istante, offrendo naturalezza e una precisione straordinaria.

MARSGAMING MMW3

Il 10% di sconto potrebbe far sembrare questo mouse uno degli ultimi arrivati nella Gaming Week, ma in realtà rappresenta un risparmio considerevole, considerando il suo prezzo iniziale già conveniente. Oltre al suo prezzo accessibile, questo mouse vanta una qualità notevole. Il suo design ultraleggero a forma di alveare non è solo un piacere per gli occhi, ma un perfetto connubio tra estetica e funzionalità. Con un peso piuma di soli 79 grammi e la tecnologia wireless, si rivela un compagno ideale per lunghe sessioni di gioco confortevoli. Inoltre, è equipaggiato con un sistema di illuminazione LED RGB Flow, che crea un caleidoscopio di colori che si muove sinuosamente sulla sua superficie, creando un’esperienza visiva che esalta ulteriormente il design a forma di alveare.

Trust Gaming GXT 232 Mantis

Anche questo microfono USB rientra in questa categoria. Nonostante un modesto sconto possa aver indotto molti a trascurarlo, commettereste un errore a farlo, poiché si tratta di un microfono di indiscutibile qualità. Con la sua eccellente versatilità, il Trust Gaming GXT 232 Mantis è stato progettato per primeggiare su diverse piattaforme, tra cui PC, PlayStation e Xbox. Che stiate dando forma al prossimo episodio del vostro podcast, creando coinvolgenti vlog, registrando voci in sottofondo per i vostri progetti cinematografici o immergendovi nella registrazione musicale, questo microfono si rivelerà il vostro fedele compagno di lavoro.

KROM Gamepad KENZO

Durante questa Gaming Week, un altro prodotto meritevole di maggiore considerazione è questo particolare gamepad. Oltre alla sua compatibilità con le principali console e il PC, questo modello presenta caratteristiche innovative: può ospitare uno smartphone sulla parte superiore, trasformandosi così in un controller ideale per le vostre sessioni di gioco mobile. Con una serie di pulsanti posteriori e laterali numerosi e completamente personalizzabili, avrete la possibilità di adattare ogni mossa al vostro stile di gioco. Questo significa che attività come saltare, mirare e sparare saranno eseguite con notevole agilità, superando di gran lunga le capacità dei comandi touch tradizionali sullo schermo dello smartphone.

Tecnoware UPS EXA PLUS 1500

Sottovalutare l’importanza di una UPS potrebbe rivelarsi un errore dalle conseguenze significative, soprattutto in situazioni in cui la stabilità dell’alimentazione elettrica riveste un ruolo cruciale. Nonostante non rientri nella categoria dei prodotti prettamente dedicati al gaming, una UPS può dimostrarsi essenziale per evitare interruzioni indesiderate durante le vostre sessioni di gioco, particolarmente quando si verificano anomalie nell’erogazione dell’elettricità, circostanza non infrequente come ben noto. La tecnologia AVR Plus, sviluppata da Tecnoware, rappresenta il fulcro operativo di questa soluzione di alimentazione ininterrotta. Questo stabilizzatore di tensione assicura un flusso continuo di energia, fornendo una sicurezza fondamentale contro picchi di tensione e fluttuazioni nella rete elettrica. Tale dispositivo elimina l’eventualità di sovraccarichi, cortocircuiti o surriscaldamenti improvvisi, fattori potenzialmente dannosi per i vostri dispositivi di valore. Ciò detto, questo modello è presente ovviamente nella Amazon Gaming Week e gode di uno sconto del 34%.

Elgato Wave Mic Arm

Se avete acquistato per la prima volta un microfono per PC, beneficiando magari delle offerte della Amazon Gaming Week, potreste non aver ancora avuto modo di sperimentare i vantaggi di un braccio snodabile, il quale potrebbe risultare sottovalutato. Il design di alta qualità di questo modello rappresenta una perfetta fusione tra estetica e funzionalità. Costruito interamente in metallo, offre un’elevata resistenza alla torsione, assicurando una tenuta salda del vostro prezioso microfono e prevenendo fastidiose oscillazioni indesiderate. Tuttavia, non è soltanto una questione di supporto per il microfono, bensì anche un autentico simbolo di stile sulla vostra scrivania. Il suo design è stato concepito con un profilo ribassato, estendendosi al di sotto della linea delle spalle, in modo da garantire che nulla ostacoli il vostro campo visivo.

Trust Gaming GXT 748

Alcuni potrebbero ritenere che non sia necessario proteggere ulteriormente il controller PS5 con una custodia, poiché è stato progettato per essere resistente e in grado di resistere all’uso quotidiano. Nonostante questo sia vero, fare in modo che il controller abbia una resistenza maggiore non può che essere positivo, a maggior ragione se la custodia non va a compromettere il grip originale del controller. La custodia Trust Gaming GXT 748 è ottima da questo punto di vista, con la sua impugnatura ottimale garantita dalle texture in silicone. La praticità è di fondamentale importanza. Quando la custodia si sporca durante le sessioni di gioco, non c’è motivo di preoccuparsi. È removibile e può essere lavata con acqua, tornando così fresca e pronta per la prossima avventura virtuale.

Elgato Video Capture

Come decimo prodotto che potreste aver perso c’è la Elgato Video Capture, una scheda di acquisizione che permette di prendere i video provenienti da fonti analogiche e renderli visibili su dispositivi moderni come Mac, PC e iPad. L’Elgato Video Capture offre una soluzione intuitiva e senza problemi, grazie al suo software facile da usare, che vi guida passo per passo attraverso l’intero processo di acquisizione. Non importa se siete esperti tecnologici o neofiti all’argomento, l’esperienza di digitalizzazione sarà fluida e gratificante.

