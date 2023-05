Le fantastiche offerte dell’Amazon Gaming Week, attive fino al 28 maggio, sono le proposte perfette per chi sta cercando nuovi accessori per il proprio setup! Al momento, infatti, potrete trovare numerosi prodotti in promozione, con sconti che arrivano addirittura al 50%.

Amazon Gaming Week: 7 accessori gaming

Cuffie Razer BlackShark V2 Pro

State valutando l’acquisto di un buon paio di cuffie per giocare su PC, PS4 e PS5? In tal caso non dovreste farvi scappare le Razer BlackShark V2 che al momento godono di uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Grazie alla tecnologia Hyperspeed wireless per una trasmissione a bassa latenza e alla connessione all’avanguardia wireless da 2,4 GHz, le cuffie in questione vi assicurano un audio integro e sempre sincronizzato. Inoltre, sono provviste di un microfono rimovibile da 9,9 mm, in grado di cancellare il rumore ambientale posteriore e laterale, oltre ad offrire isolamento vocale superiore e riprodurre fedelmente la voce.

Soundbar Trust Gaming GXT 620 Axon

Vorreste una soundbar dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, che vi garantisca un’audio incredibile durante ogni partita? Il modello Trust che vi stiamo proponendo è scontato del 34% rispetto al prezzo di listino ed è la proposta perfetta per voi. L’ideale peer migliorare la vostra esperienza audio ma con un design sottile e salvaspazio, che vi consenta di posizionarla ovunque, anche su scrivanie di piccole dimensioni. Non meno importante, l’illuminazione RGB ad onda, pensata per adattarsi alla vostra postazione con un tocco di colore!

Mouse HyperX Serial Port Pulsefire Haste

Acquistare un mouse davvero valido per giocare, soprattutto in competitiva, non è affatto facile. Per questo riteniamo che lo sconto del 50% su questo fantastico modello HyperX sia veramente imperdibile! Il modello Pulsefire Haste è composto da una struttura a celle esagonali che lo rende più leggero, ma non per questo meno robusto. La struttura a rete aperta, inoltre, agevola la ventilazione e il passaggio d’aria. Il cavo HyperFlex è stato realizzato in Paracord, un materiale flessibile e leggero, in grado di ridurre la tensione e la resistenza e agevolare così i movimenti del mouse. Infine, gli switch restituiscono una sensazione tattile chiara e netta, per darvi la sicurezza che il comando è stato ricevuto. In più hanno un rivestimento antipolvere e una resistenza nominale di 60 milioni di clic.

Microfono HyperX Quadcast

Siete soliti fare live streaming durante le vostre partite? Il microfono in questione è la proposta perfetta per assicurarvi un audio eccellente ed è anche in sconto del 43%. Il modello HyperX è provvisto di un supporto anti urto e vibrazioni, oltre al sensore “Tap-to-Mute” con indicatore LED. Non meno importante, è dotato di un fltro antipop integrato che migliora drasticamente il vostro audio! Da sottolineare che è compatibile con PC, Mac, PS4 e anche PS5!

Tastiera Corsair K70 RGB TKL Champion Series

Tra le tastiere da gaming questa a marchio Corsair in sconto del 45% è davvero imperdibile. Si tratta di un prodotto progettato per giocatori professionisti e testato da questi ultimi, caratterizzato da un fattore di forma compatto. Inoltre, è dotato di switch opto-meccanici Corsair OPX RGB che vi offrono un input ultrarapido grazie alla distanza di attuazione di 1,0 mm e alla corsa fluida e lineare. Non meno importante, la velocità della tastiera più avanzata di Corsair elabora e trasmette gli input fino a 8 volte più velocemente rispetto alle tastiere convenzionali.

Cuffie Razer Kraken X per Console

Per un’opzione più economica e adatta solo se giocate su console, ci sono queste rare in sconto del 42%! Ultra leggere, con un peso di soli 250 g e dotate di audio surround 7.1 ultra immersivo. L’audio posizionale, preciso e pulito, affiancato a una costruzione ergonomica vi consente di giocare per ore nella massima comodità! Inoltre, il pulsante di disattivazione del microfono e il cursore del volume sono facilmente accessibili in quanto posizionato direttamente sotto l’auricolare sinistro, per poterli usare facilmente anche durante le partite più intense.

Auricolari Trust Gaming GXT 408 Cobra

L’estate sta arrivando e vorreste una valida alternativa alle cuffie? Gli auricolari Trust sono la proposta perfetta e, per poco, sono anche in sconto del 33% rispetto al loro prezzo di listino. In primis, sono concepite per l’uso multipiattaforma, inserendo la spina del cavo da 135 cm in un controller di gioco, un laptop, un telefono o un tablet, oppure estendendo con facilità il cavo con la prolunga da 80 cm. Inoltre, utilizzano agganci flessibili all’orecchio in gomma per un inserimento ben saldo anche in movimento!

