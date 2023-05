Le promozioni dell’Amazon Gaming Week, attive fino al 28 maggio, sono le offerte ideali per chi vuole rimpinzare la propria collezione di videogiochi a un prezzo conveniente! Al momento, infatti, avrete la possibilità di trovare numerosi titoli in forte sconto, con ribassi che toccano addirittura addirittura il 50%.

Per semplificare la vostra ricerca e indirizzarvi verso alcuni dei titoli per Nintendo Switch più interessanti in questo periodo di sconti, abbiamo deciso di stilare una comoda guida. Vi proporremo, infatti, ben 7 videogiochi da non farvi scappare, ovviamente adatti a tutti i gusti: dagli amanti delle auto sportive fino agli appassionati di Dragon Ball, le opzioni sono tante e tutte super interessanti.

Amazon Gaming Week: 7 giochi Nintendo Switch

Nintendo Switch Sport

Vorreste un videogioco divertente, perfetto da provare anche con amici e parenti questa estate? Nintendo Switch Sport è la proposta perfetta per voi e, solamente per pochissimo, è in sconto del 21% rispetto al prezzo di listino. Avrete a disposizione ben 7 sport differenti, dal tennis fino al calcio! Grazie ai sensori di movimento, Nintendo Switch Sports vi catapulta nel divertimento in maniera semplicissima: vi basterà ​muovere il JoyCon per lanciare la palla da bowling, oppure per colpire la pallina da tennis come se foste in campo!

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set

Siete appassionatissimi di Dragon Ball e vorreste un titolo dedicato e longevo? In tal caso non dovreste farvi scappare Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set per Nintendo Switch, in sconto del 50%! Potrete rivivere la storia di Goku e degli altri Guerrieri Z combattendo, pescando, mangiando ed allenandovi con Gohan, Vegeta e altri ancora.

Little Nightmares 1 & 2

Tra i videogiochi indie horror più interessanti di sempre, va menzionata indubbiamente la saga di Little Nightmares che, per poco, è in ribasso del 12% su Amazon. Avrete la possibilità di vivere un’emozionante e oscura avventura ricca di suspense con dei piccoli protagonisti intrappolati in un mondo corrotto dalla Signal Tower. Il vostro scopo sarà salvare Six e Mono dall’oscurità!

Cuphead Physical Edition

Con un fantastico sconto del 15%, potrete portarvi a casa Cuphead con l’espansione The Delicious Last Course e una tessera “Cuphead Club Membership” numerata singolarmente. Inoltre, otterrete 6 strisce di fumetti da collezione, scritte e illustrate con amore dal team di Studio MDHR e una stupenda copertina reversibile disegnata a mano. In questa avventura “run and gun” classica, avrete la possibilità di giocare nei panni dei fratelli Cuphead o Mugman (in modalità giocatore singolo o co-op) attraversando strani mondi e battendo boss più che iconici!

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Amanti delle macchine, ecco il gioco perfetto per voi, in ribasso del 21% rispetto al prezzo di listino. Potrete affrontare le tortuose strade della contea di Seacrest a capofitto in corse competitive, l’innovativo Autolog invece collega voi e i vostri amici in inseguimenti e gare testa a testa e offre istintivamente sfide basate su attività dei vostri amici. Questo sistema altamente dinamico è alimentato da una competizione amichevole ed è ora supportato con sincronizzazione multipiattaforma e nuovo gameplay multiplayer, in modo da poter gareggiare tra loro indipendentemente dalla piattaforma su cui vi trovate.

Miitopia

Proposta più che interessante, per il massimo relax, Miitopia in sconto del 51%. Il vostro scopo nel mondo di gioco? Riunire il vostro Mii e quello dei vostri amici per esplorare il mondo di Miitopia! Potrete far assumere ai Mii vari ruoli e osservare le esilaranti situazioni che si sviluppano mentre collaborano: una divertente avventura per abbattere l’oscuro tiranno che ha rubato i volti degli abitanti di Miitopia.

Yoshi’s Crafted World

Amanti dei platform? Yoshi’s Crafted World per Nintendo Switch è veramente un’occasione imperdibile, sopratutto oggi che è in sconto del 28%. Avrete la possibilità di giocare nei panni di Yoshi in un nuovo platform d’azione, in uno stile unico, iconico e indubbiamente adorabile con livelli da superare a forma di diorama. Assolutamente da non farvi scappare

