Ieri Amazon ha dato il via alla Gaming Week, una settimana di offerte dedicate interamente al mondo dei videogiochi. Come vi stiamo raccontando man mano nella nostra rassegna stampa, sono veramente tantissime le promozioni interessanti, ma in questo articolo ci concentreremo unicamente sui titoli per PlayStation 5.

Nella sezione dedicata alle console Sony, infatti, sono disponibili tantissimi videogiochi a prezzi stracciati. Noi ci siamo occupati di spulciare l’intero catalogo, così da consigliarvi i 7 titoli per PS5 più interessanti in sconto. Insomma, quelle offerte di cui dovreste approfittare subito, dato che le scorte potrebbero esaurire in men che non si dica.

Amazon Gaming Week: 7 giochi PS5 in sconto da acquistare subito

The Wither 3: Wild Hunt | 20,99€ (39,99€)

The Witcher è una saga che non ha nemmeno bisogno di presentazioni, e gran parte del merito di ciò è proprio del terzo capitolo. Uscito per PS5 da qualche mese in una versione aggiornata per la nuova generazione, Wild Hunt rimane uno dei migliori titoli open world di tutti i tempi. Vi immergerete in un mondo fantasy a dir poco enorme, affrontando i nemici nei panni dell’iconico Geralt of Riva e cercando di salvare la terra.

Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion | 39,90€ (59,99€)

L’imminente uscita del nuovo Final Fantasy XVI rappresenta l’occasione perfetta per recuperare qualche titolo precedente della saga, e quello che vi consigliamo è Crisis Core: Final Fantasy VII- Reunion. Questa versione rimasterizzata presenta una grafica completamente rivista e migliorata del titolo del 2007, mentre la storia rimane incentrata su Zack Fair, giovane membro dei SOLDIER con l’obiettivo di trovare Genesis Rhapsodos, un soldato scomparso. Nonostante si tratti di uno spin-off della serie principale, Crisis Core vale assolutamente la pena di essere giocato.

Tales of Arise | 25,00€ (69,99€)

Se siete fan degli action RPG giapponesi vi piacerà sicuramente Tales of Arise, pubblicato da Bandai Namco e ambientato in un universo diviso a metà: da una parte vi è il mondo medievale di Dahna, e dall’altro quello evoluto di Rena, ora frammentati in diversi regni indipendenti. La storia sarà incentrata su Alphen e Shionne, appartenenti ai due pianeti ma con un obiettivo in comune, cambiare il loro destino e creare un nuovo futuro. L’opera ha ottenuto valutazioni eccellenti alla sua uscita, merito di una grafica mozzafiato e di un sistema di combattimento ben realizzato, oltre che personalizzabile in base ai vostri gusti.

Dead Island 2: Pulp Edition | 58,09€ (69,99€)

Dead Island 2, seguito dell’iconico titolo di DeepSilver, è uscito da pochi mesi, giacché trovarlo in offerta rappresenta un vero affare. Questo videogioco a dir poco esuberante è ambientato a Hell-A, una versione di Los Angeles invasa completamente dagli zombie. Starà a voi, dunque, ideare i metodi più esuberanti, originali e… violenti per ucciderli, gettandovi in combattimenti intensi e facendo piazza pulita nelle strade della città.

Wild Hearts | 49,99€ (79,99€)

Se siete fan di Monster Hunter apprezzerete sicuramente Wild Hearts, un titolo incentrato sulla caccia di enormi (e maestosi) mostri. L’opera è ambientata in un mondo ispirato al Giappone feudale, nel quale dovrete impersonare un samurai in pensione completamente personalizzabile. Il vostro obiettivo? Salvare il mondo, uccidendo più creature possibili attraverso un ampio arsenale di armi, ma anche sfruttando una varietà oggetti creabili direttamente dalle vostre mani tramite delle abilità speciali.

Kena: Bridge of Spirits – Deluxe Edition | 34,61€ (49,99€)

Qualora non aveste ancora avuto modo di provarlo, non possiamo non consigliarvi Kena: Bridge of Spirits, titolo che ha vinto il premio come miglior Indie ai The Game Awards, nonché uno dei migliori action adventure degli ultimi anni. Vestirete i panni di Kena, una giovane guida spirituale con il potere di aiutare i defunti ad ascendere dal mondo fisico a quello degli spiriti. Il vostro obiettivo sarà quello di raggiungere la Montagna Sacra, affrontando durante il cammino tantissimi nemici differenti, incontrando simpatiche creature ed esplorando un mondo a dir poco mozzafiato.

FIFA 23 | 39,98€ (79,99€)

Chiudiamo la lista con FIFA 23, un titolo imprescindibile da giocare se siete fan della serie sportiva. In attesa dell’edizione di quest’anno, la quale uscirà tra svariati mesi, quella del 2023 rimane il miglior simulatore calcistico sul mercato, oltre a essere ancora supportato da Electronic Arts e popolato da giocatori di tutto il mondo. Non vi resterà, dunque, che scegliere quali calciatori mettere in campo e iniziare la vostra scalata per diventare la squadra più forte del pianeta.

