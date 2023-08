Se ancora non avete avuto l’opportunità di esplorare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte sui monitor, vi suggeriamo di dedicare qualche minuto del vostro tempo a valutare le incredibili proposte dell’Amazon Gaming Week. In alternativa, se state cercando un resoconto esauriente riguardante le migliori offerte proposte da questa iniziativa incentrata sul mondo del gaming, siete nel posto giusto. Nei prossimi paragrafi, infatti, troverete 7 prodotti, attentamente scelti con un occhio di riguardo alla convenienza, che rimarrà elevata fino al 3 settembre.

Quella che troverete di seguito è una lista versatile e completa, in quanto abbraccia diverse categorie di prodotti: dalle cuffie alle tastiere, dai mouse ai monitor e altro ancora. Tuttavia, se desiderate un’analisi esaustiva di queste offerte, vi invitiamo calorosamente a consultare la pagina dedicata, dove potrete avere una visione d’insieme ancora più approfondita.

Amazon Gaming Week: 7 offerte che non puoi perdere!

SteelSeries Arctis 7P+

Come primo prodotto di questa selezione abbiamo deciso di partire con una cuffia, chiaramente da gaming, e con funzionalità wireless. Il motivo è semplice e riguarda la sua convenienza, che si traduce in una spesa di soli 119,99€ invece dei precedenti 149,99€. Nonostante la connettività senza fili, la latenza è bassa, mentre la portata del segnale raggiunge i 12 metri, sufficienti per allontanarvi dalla postazione senza interrompere ciò che si sta ascoltando. La batteria, che su questo modello è potenziata, offre fino a 30 ore di gioco ininterrotto con una singola carica, e la ricarica tramite USB-C è rapida ed efficiente. Se avete una PS5, avete un motivo in più per approfittare di questa offerta, godendo di un audio 3D in grado di immergervi in un mondo sonoro tridimensionale. Le Arctis 7P+ non solo offrono prestazioni audio eccezionali, ma si fondono perfettamente con il vostro stile di gioco. I controlli del volume e del silenziamento sono infatti posizionati strategicamente al fine di trovarsi sempre a portata di mano, mentre il telaio in acciaio garantisce durabilità nel tempo.

Samsung Odyssey G5

Solo 10,00€ rappresentano l’unica differenza di prezzo tra l’attuale costo e quello proposto durante il precedente Prime Day per il monitor Samsung Odyssey G5. In occasione di questa Gaming Week, infatti, è disponibile all’acquisto a soli 269,90€, posizionandosi tra le più allettanti offerte del momento. Come ogni prodotto della rinomata serie Odyssey di Samsung, il modello G5 si presenta senza necessità di ulteriori presentazioni e si posiziona, come è facile immaginare, nella fascia media del mercato. Stiamo parlando qui del modello curvo da 32″ che vanta una risoluzione di 2560 x 1440, supporto all’HDR10 e la tecnologia VA, la quale offre un contrasto notevole, superiore, per esempio, alla tecnologia IPS. Ovviamente, non mancano le elevate frequenze di risposta per garantire un’esperienza di gioco fluida.

Predator Cestus 335

Disponibile in questi giorni, salvo esaurimento scorte, a soli 47,99€ invece di 76,02€, il Predator Cestus 335 è uno dei mouse da gaming che non potete perdervi. Vanta il sensore Pixart 3370, noto per il suo polling rate di 2000 Hz e per la sensibilità di 19.000 DPI. Nell’uso pratico, questo si traduce in movimenti precisi e con una fedeltà millimetrica. Con 10 tasti a disposizione, il Predator Cestus 335 non vi farà affannare nel trovare il modo per impostare tasti di scelta rapida, soprattutto in caso abbiate una tastiera sprovvista di numerosi tasti funzione.

Se pensate che un router non possa migliorare le prestazioni nei giochi online, allora vi invitiamo a provare il Linksys Hydra 6, acquistabile in questi giorni a soli 79,99€. Questo modello cavalca l’onda del Wi-Fi 6 per offrire velocità ottimali per chi possiede internet veloce a casa. A tal riguardo, questo modello raggiunge i 3 Gbps, la cui velocità si propaga attraverso il vostro ambiente, garantendo un’esperienza fluida per oltre 25 dispositivi connessi contemporaneamente. Integra anche la tecnologia Mesh, quindi potete dire addio alle zone senza copertura con un singolo prodotto.

Logitech G413 TKL SE

Super sconto anche sulla Logitech G413 TKL SE, una tastiera da gaming che per la prima volta può essere acquistata a meno di 60,00€. La sua peculiarità si nasconde sotto ogni tasto, grazie ai copritasti in PBT. Questo materiale resistente al calore e all’usura è lo stesso utilizzato nella progettazione dei copritasti, garantendo una durata nel tempo senza compromessi. Che stiate eseguendo combo rapidi o battendo tasti con furia durante le sessioni di gioco intense, questa tastiera è pronta a resistere a ogni sfida. Inoltre, gli switch meccanici tattili faranno sì che ogni pressione sia accompagnata da una risposta distintiva, offrendovi il controllo totale che richiedono le abilità di gioco avanzate. Il telaio in alluminio spazzolato, oltre a renderla resistente, la fa inserire perfettamente in qualsiasi setup di gioco, merito anche dell’illuminazione bianca a LED.

Intel Core i5 13600KF

. Al momento della nostra scrittura, è possibile acquistare questo processore a soli 265,99€, un prezzo veramente vantaggioso considerando la sua appartenenza alla più recente generazione di CPU e le prestazioni che offre. Nel campo del gaming, le sue prestazioni non sfigurano affatto se confrontate con i vari Core i7 e i9. Dotato di una frequenza di clock di 5,1 GHz, il Core i5 13600KF eleva le performance del sistema, specialmente se state effettuando l’upgrade da una precedente architettura Intel, datata prima della 12° generazione.

MSI Stealth 14Studio

Non potevano certo mancare i notebook da gioco nell’Amazon Gaming Week. Tra i più convenienti, ma non per tutti, sicuramente MSI Stealth 14Studio ricopre un ruolo importante, poiché scontato di ben 600,00€. Questo modello non è sinonimo solo di potenza, ma anche di bellezza. Con un peso di soli 1,7 kg e uno spessore di 19 mm, questo concentrato di tecnologia si fonde perfettamente con l’uso gaming in mobilità. Il telaio, realizzato in lega di magnesio e alluminio, non è solo una garanzia di durata, ma rappresenta anche l’incarnazione del design inconfondibile. Ma passiamo alla parte forse più interessante, ossia i componenti principali come CPU e GPU. Qui troverete a bordo un Intel Core i7-13700H e una Nvidia RTX 4060, componenti di alto livello che garantiscono prestazioni eccellenti per il gaming e il lavoro creativo.

