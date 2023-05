Se siete alla ricerca di una sedia da gaming a prezzo scontato, la Amazon Gaming Week è l’occasione che fa per voi! Nell’arco di questa settimana, infatti, potete troverete le tipiche sedie ergonomiche, confortevoli e di alta qualità a prezzi convenienti, cosicché possiate finalmente mettere le mani su un prodotto adatto e godervi le vostre lunghe sessioni di gioco senza stancare troppo schiena, gambe e braccia.

Oversteel ULTIMET

Il suo prezzo non sarà il più basso di sempre, ma negli ultimi mesi non è mai costata così poco. Stiamo parlando della Oversteel ULTIMET, una sedia da gaming che abbiamo avuto modo di recensione personalmente e di cui vi invitiamo a leggere la recensione al link citato poc’anzi. Scoprirete che si tratta di un modello molto valido, capace di stupire sotto diversi punti di vista in rapporto al prezzo che, durante questa settimana, scende a soli 137,99€. Questo modello include un cuscino lombare e un poggiatesta per il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. I materiali in similpelle sono buoni e danno una bella sensazione al tatto. Disponibile in 8 colori, è il blu quello meglio scontato dalla Gaming Week.

Oversteel DIAMOND

La Ultimet non è l’unico modello in sconto, poiché viene affiancato anche dalla Diamond, scontata del 31%, percentuale che permette ai consumatori di acquistarla a soli 150,99€. Prezzo un po’ più alto della precedente, giustificato dalla presenza di un pistone a gas di classe 4, che porta il peso massimo supportato dalla struttura a 150 kg anziché 120 kg. Se siete pesanti, quindi, o volete semplicemente una sedia che vi garantisca una miglior tenuta generale, questo è il modello che fa per voi. Anche qui potrete scegliere diverse colorazioni e, a differenza della proposta precedente, sono molto di più le versioni che vengono vendute a un prezzo più vantaggioso del solito.

Razer Iskur

La Gaming Week ha fatto in modo che tornasse in offerta, dopo un tot di mesi venduta a prezzo pieno, anche la Razer Iskur, tra le più ambite in assoluto. Parliamo di una sedia da gaming di alto livello, con qualità costruttive superiori alla media e con braccioli 4D, caratteristiche che le permettono di avere un valore di 499,99€. In questi giorni è acquistabile a soli 389,99€, a seguito di un risparmio di oltre 100 euro che potrebbe invogliare molti più utenti ad acquistarla. Nell’uso pratico, troverete molto comodi questo tipo di braccioli, dato che offrono un’ampia gamma di regolazioni per un’esperienza di seduta che rispecchia appieno le preferenze individuali.

Acer Business Partner

Tra le varie proposte disponibili vi segnaliamo anche la Acer Business Partner, che si differenzia dalle altre per il suo poggiatesta molto più grande della media e dalla forma che consente al collo di riposarsi, come un cuscino ergonomico. L’imbottitura generale è molto buona e vale la pena segnalare che anche i braccioli sono imbottiti di pelle sintetica, per un maggiore comfort quando si vuole appoggiare il braccio. Grazie alla Gaming Week, che ne riduce il prezzo quanto basta per renderla competitiva, potrete acquistarla a soli 155,89€.

Mars Gaming MGCXONEBPK

La Mars Gaming MGCXONEBPK è un’altra sedia da gaming che si contraddistingue dalle solite, nonché l’ennesimo modello ad aver ricevuto uno sconto nel corso della Gaming Week, permettendovi di acquistarla a soli 125,99€. La struttura e le linee la rendono più simile a una poltrona tradizionale, pur essendo una soluzione da gaming, con dettagli a contrasto che strizzano l’occhio appunto a un eventuale postazione da gaming. Essendo più simile a una poltrona, la larghezza della seduta è più larga rispetto al solito, un elemento che può contribuire a una maggiore comodità soprattutto se si è poco snelli.

Flash Furniture

Se siete disposti a rinunciare al cuscino lombare e al poggiatesta, optando quindi per una sedia da gaming più semplice ed economica, lo sconto applicato sulla Flash Furniture lo troverete molto interessante. Si passa infatti dagli originali 173,99€ a soli 102,44€, a seguito di uno sconto di oltre il 40%. A questo prezzo non ci si deve aspettare una top di gamma, infatti non è realizzata completamente in pelle sintetica, ma presenta zone in tessuto a rete, che offrirono comunque una certa traspirabilità.

Drift Gaming DR110BL

Terminano con la Drift Gaming DR110BL, un modello che si farà apprezzare non solo per il prezzo ridotto di circa 30 euro rispetto all’originale, ma anche per la sua colorazione ad alto contrasto, basata sul nero e su un celeste quasi fluorescente. La combinazione dei due colori conferisce alla Drift Gaming DR110BL un aspetto accattivante e futuristico, in grado di attirare l’attenzione di chiunque. Lato comodità e personalizzazione, abbiamo un tessuto in schiuma ad alta densità e braccioli imbottiti 4D, che permettono alla persona di regolare quest’ultimi secondo le proprie preferenze.

