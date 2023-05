Amazon oggi ha dato il via alla Gaming Week, ovvero a una settimana ricca di offerte imperdibili che vedono come protagonista il mondo del gaming e, ovviamente, delle periferiche. Logitech ha deciso di cogliere l’occasione, lanciando un fantastico concorso grazie al quale potrete vincere uno dei 48 premi disponibili. E se vi dicessimo che partecipare è semplicissimo, vi richiederà meno di un minuto e non dovrete spendere neanche un euro?

Per partecipare al concorso e avere l’opportunità di vincere uno dei tanti premi disponibili vi basterà navigare nella pagina dedicata, accedere al vostro account Amazon e compilare il modulo di partecipazione, il tutto entro il 28 maggio. Nelle due settimane successive si terrà poi l’estrazione e, se avrete vinto, vi arriverà una email che vi farà anche scoprire il prodotto che vi arriverà direttamente a casa, ovviamente gratis.

Insomma, partecipare è davvero facilissimo, giacché l’unica cosa che dovrete avere è un account Amazon. I premi in palio, invece, includono periferiche quali mouse, cuffie, tastiere e microfoni, ma anche tavolette grafiche e persino sedie da gaming.

Si tratta di prodotti davvero ottimi: tra i brand presenti, oltre a Logitech, rientrano Trust, SteelSeries, Corsair e SPYCO. In particolare, sono stati messi in palio da uno a cinque pezzi per ogni articolo, aumentando così le possibilità di vincita per ogni partecipante. Qualora vogliate scoprire nello specifico quali sono le periferiche e accessori che potreste aggiudicarvi, vi rimandiamo alla pagina con la lista completa.

Il concorso lanciato da Logitech è solo una delle tante occasioni da cogliere assolutamente durante la Gaming Week di Amazon. Vi invitiamo, infatti, a dare uno sguardo al nostro articolo dedicato all’evento, dove vi abbiamo segnalato alcune delle offerte più interessanti.

