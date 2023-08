Se state approfittando delle offerte della Amazon Gaming Week 2023, sappiate che questo evento non offre solo sconti esclusivi su una vasta gamma di prodotti legati al mondo dei videogiochi, ma offre anche la possibilità per gli appassionati di aggiudicarsi gratuitamente prodotti Razer di alta qualità tramite un semplice e gratuito giveaway.

Il concorso è sponsorizzato da Razer, che in collaborazione con Amazon offre a 19 fortunati la possibilità di mettere le mani su alcuni dei suoi migliori prodotti da gaming senza alcuna spesa. La selezione dei vincitori avverrà in modo completamente casuale, garantendo quindi che non ci sia alcun vantaggio per coloro che effettueranno più acquisti durante la Gaming Week.

Il solo requisito per partecipare consiste nell’aprire la pagina dedicata all’iniziativa e selezionare il tasto “Accetta e Procedi“. Una volta completato questo passaggio, il vostro account Amazon verrà automaticamente considerato tra i partecipanti. Nel caso foste fortunati e selezionati, riceverete una comunicazione diretta da Amazon tramite email entro 7 giorni dall’estrazione. Quest’ultima avrà luogo durante le due settimane successive alla conclusione della Gaming Week.

Come menzionato, verranno scelti 19 fortunati, ma sarà anche selezionato un partecipante di riserva nel caso in cui uno dei 19 selezionati rinunciasse al premio o non confermasse la ricezione entro 2 giorni dalla notifica. Ciascun vincitore avrà diritto a un unico premio, pertanto saranno in totale 19 i prodotti distribuiti, con un valore commerciale complessivo superiore a 2.000,00€. Di seguito sono elencati i prodotti offerti da Razer, tra cui spiccano un dispositivo Amazon eero e un prodotto Wacom:

3 Base di ricarica rapida per controller PS5 – Valore di una singola unità pari a 59,99€

4 base di ricarica rapida per controller Xbox – Valore di una singola unità pari a 59,99€

Cuffie BlackShark V2 Pro – Valore 209,99€

Mouse DeathAdder V2 Pro – Valore 149,99€

Tappetino per mouse Goliathus Chroma Extended – Valore 74,99€

Auricolari TWS Hammerhead – Valore 139,99€

Cuffie Kaira X – Valore 69,99€

Controller di gioco per smartphone Android – Valore 89,99€

Webcam Kiyo – Valore 109,99€

Cuffie Kraken V3 HyperSense – Valore 159,99€

Microfono Seiren Mini – Valore 59,99€

Mouse Viper Mini – Valore 49,99€

Tavoletta display Wacom One Creative – Valore 409,90€

Extender Mesh Wi-Fi Amazon eero – Valore 139,99€

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo contest, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa iniziativa, visto che non comporta alcun tipo di spesa.