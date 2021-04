Amazon Luna: aggiunta la risoluzione 720p, c’è malcontento

Cos’è Amazon Luna? Per chi si stesse facendo questa domanda si tratta del servizio di game streaming della famosa catena americana. La piattaforma permette di giocare a una serie di videogiochi tramite abbonamento, una alternativa eventuale a Google Stadia che tanto ha fatto discutere nell’ultimo periodo. Il servizio però a differenza di tutti gli altri proposti permette di abbonarsi a diversi canali, piuttosto che a un singolo grosso catalogo con l’obiettivo di farsi spazio diventando una realtà concreta, anche se negli ultimi mesi è leggermente scomparsa dal panorama videoludico attuale.

Proprio in questi giorni Amazon ha aggiunto una nuova opzione al suo servizio in streaming, vale a dire la possibilità di impostare una risoluzione massima di 720p creando di conseguenza un po’ di malcontento tra la folla specialmente a Mat Piscatella, Video Game Industry Advisor, presso The NPD Group. Tale impostazione è stata aggiunta dalla catena americana in seguito al feedback degli utenti. Questi hanno richiesto a gran voce questa possibilità in quanto molti non hanno accesso a reti internet con traffico illimitato, praticamente devono pagare in base all’utilizzo.

Mat Piscatella ha quindi detto la sua attraverso un post dedicato affermando che, se questo è il futuro del gaming e paesi importanti come gli Stati Uniti si trovano ad avere difficoltà di connessione il mercato videoludico potrebbe essere destinato a non evolversi per nulla. “Da un lato è fantastico che esistano più opzioni per gestire il cloud gaming, ma dall’altro è un male che questa soluzione debba esistere”.

On the one hand, it's great that more options to deal with data caps and bandwidth limitations will exist for cloud gaming. On the other hand, it's bad that this solution has to exist at all. "Amazon Luna Introduces New 720p Streaming Option" https://t.co/z7mEV3NiRG — Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 8, 2021

Sembra quindi che Amazon Luna come tutte le piattaforme che sfruttano il cloud gaming abbiano ad oggi un sacco di limiti risolvibili non nel breve tempo. L’idea di base è eccezionale e potrebbe divenire in futuro davvero la soluzione per eccellenza ma se nel 2021 paesi come gli Stati Uniti si trovano ad avere difficoltà di questo tipo dovremo aspettare molto tempo prima di valutare il tutto appieno. Fateci sapere la vostra nei commenti.