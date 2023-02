Amazon Prime Gaming ha rivelato i giochi in uscita nel servizio nel corso del mese di marzo per i propri iscritti, e la selezione si dimostra essere particolarmente interessante. Troveremo infatti 7 nuovi titoli che, una volta, riscattati, entreranno a far parte del vostro catalogo in modo permanente.

Tutti i mesi Amazon Prime Gaming offre infatti ai propri iscritti svariati regali, tra cui giochi e ricompense in-game per titoli come League of Legends e Genshin Impact. A marzo il titolo senza dubbio più interessante è Baldur’s Gate: Enhanced Edition, ovvero la versione migliorata del classico RPG uscita nel 2013 che include sia l’opera originale che l’espansione Sword Coast.

Ecco la lista di tutti i giochi gratis di Amazon Prime Gaming di marzo:

2 marzo: Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Baldur’s Gate: Enhanced Edition 9 marzo: Adios

Adios 9 marzo: I Am Fish

I Am Fish 16 marzo: Faraway 3: Artic Escape

Faraway 3: Artic Escape 23 marzo: Book of Demons

Book of Demons 23 marzo: Peaky Blinders: Mastermind

Peaky Blinders: Mastermind 30 marzo: City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition

Baldur’s Gate, rilasciato originariamente nel 1998, è il primo titolo della saga ed è ambientato nell’universo narrativo dei Forgotten Realms dell’iconico gioco di ruolo Dungeons & Dragons. Nel corso dell’avventura il protagonista, insieme al suo gruppo di avventurieri, esplorerà paesi, caverne, miniere, rovine, foreste e, ovviamente, la stessa Baldur’s Gate.

Tra gli altri titoli interessanti abbiamo I Am Fish, il successore del gioco platform I Am Bread, in cui i protagonisti sono quattro pesci rimasti che, esclusi dal loro acquario, si imbarcano nel difficile compito di arrivare all’oceano. I fan di Peaky Blinders, il famoso show BBC, saranno invece contenti di godere del puzzle game Peaky Blinders: Mastermind, ambientato prima degli avvenimenti della serie.

Infine, vi sono il puzzle game Faraway 3: Artic Escape, l’hack-and-slash Book of Demons e il puzzle game incentrato sugli oggetti nascosti City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition.

