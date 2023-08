Dopo un periodo di dibattiti e incertezze, il responsabile del settore gaming di AMD, Frank Azor, ha chiarito apertamente che non vi è alcuna restrizione riguardo all’implementazione del DLSS in Starfield, nonostante l’accordo di partnership con AMD. Ha affermato che se Bethesda desidera supportare la tecnologia NVIDIA, sarà libera di farlo senza problemi.

Questa dichiarazione ha cambiato significativamente il panorama, poiché la discussione in corso nella comunità dei giocatori PC puntava principalmente il dito contro AMD, ritenendola “colpevole” di aver imposto a Bethesda un divieto di utilizzare il DLSS, e altre tecnologie NVIDIA, su Starfield a causa dell’accordo di partnership. Tuttavia, sembra che questa accusa non sia mai stata verificata e, a tutti gli effetti, si è rivelata falsa.

“Se vogliono integrare il DLSS, hanno il pieno appoggio di AMD“, ha affermato chiaramente Azor attraverso un post su X. Pur non potendo rivelare i dettagli del contratto di partnership tra AMD e Bethesda per Starfield, ha chiarito, inoltre, che non include esclusive sulle tecniche di upscaling, permettendo l’uso anche di tecnologie concorrenti oltre all’annunciato FSR 2 di AMD.

AMD claims there’s nothing stopping Bethesda adding DLSS to Starfield, even with AMD as the exclusive PC partner. Starfield will include FSR 2, but we still don’t know if DLSS will be supported and Bethesda hasn’t commented yet. Details: https://t.co/aBblt5sCAa — Tom Warren (@tomwarren) August 25, 2023

Non c’è dunque una richiesta di esclusiva sulle tecnologie di upscaling da parte di AMD, come ha illustrato uno dei fondatori di Alienware, il quale ha spiegato inoltre che, solitamente, in questi accordi si chiede di dare priorità alle proprie soluzioni, come l’FSR di AMD, ma non si pongono mai restrizioni di tipo assoluto. “Se ci chiedono di supportare il DLSS, rispondiamo sempre positivamente”, ha conlcuso il rappresentante di AMD.

Da questa prospettiva, la decisione di dare priorità alle soluzioni AMD per Starfield, sembra più che giustificata specialmente per i vantaggi che questa scelta può portare sul fronte delle console. Siccome il gioco è destinato anche a essere rilasciato su Xbox Series X|S, che utilizzano hardware AMD, concentrarsi sulle tecnologie della stessa azienda è un risultato diretto del lavoro svolto sulle console.

Tuttavia, sembra che non esista un legame contrattuale che impedisca a Bethesda di integrare il DLSS di NVIDIA. Nonostante ciò, la presenza di questa tecnologia è ancora incerta e l’azienda continua a non fornire risposte chiare in merito. Per il momento non ci resta altro che aspettare e vedere come si evolverà questa situazione, nel frattempo, hounque abbia impellenza di fruire del DLSS, può sfruttare un mod a pagamento, annunciata qualche giorno fa, che introdurrà i DLSS 3 e 2 in Starfield fin dal giorno del lancio.