AMD Ryzen 4000 Renoir più potente di PS4 e Xbox One

Mentre ci avviciniamo a passi spediti verso la prossima generazione in ambito console, grazie alla nuova AMD Ryzen 4000 Renoir i videogiocatori PC ora possono godere di prestazioni superiori a quanto proposto dalle console di attuale generazione PlayStation 4 e Xbox One. Le due piattaforme lanciate sul mercato nel 2013 offrivano delle architetture AMD con chip personalizzato e con configurazioni significativamente diverse.

Entrambe le console montavano una CPU AMD Jaguar a 8 core con clock a 1,6 GHz. Su PlayStation 4, Sony presentava una GPU basata su GCN AMD con 1152 core che forniva un output di calcolo di 1,84 TFLOP. Xbox One invece, era dotata di una GPU AMD GCN con 768 core per un output di di 1,3 TFLOP. C’è da considerare però che un leggero aumento delle prestazioni è stato offerto successivamente con Xbox One S che arrivava ad offrire clock GPU più alti e 1,4 TFLOP di potenza GPU.

Quasi 7 anni dopo, AMD ha rilasciato un’APU che offre prestazioni più elevate rispetto sia a PS4 standard che a Xbox One. Mentre le console di attuale generazione presentano una tecnologia molto più vecchia, l’AMD Ryzen 4000 Renoir andrà a presentare sia, la CPU Zen 2 che una GPU Vega potenziata. Nonostante lo stesso numero di core della CPU e persino di GPU inferiori, le APU Renoir offrono prestazioni di gran lunga superiori. Riassumento, abbiamo le seguenti prestazioni:

AMD Ryzen 7 PRO 4750G – 3.25 TFLOPs (2.15 TFLOP GPU)

3.25 TFLOPs (2.15 TFLOP GPU) Sony PlayStation 4 Slim -1.95 TFLOPs (1.84 TFLOP GPU)

-1.95 TFLOPs (1.84 TFLOP GPU) Xbox One S – 1.51 TFLOPs (1.41 TFLOP GPU)

Con l’attuale generazione delle APU PC che superano le console PlayStation 4 e Xbox One, possiamo immaginare che con la prossima generazione grazie all’RDNA ci si avvicinerà alle varianti mid gen di entrambe le console in termini di prestazioni. Cosa ne pensate di questa comparazione tra AMD Ryzen 4000 Renoir e le console di attuale generazione?