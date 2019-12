American Truck Simulator – Utah | Recensione

L’America di American Truck Simulator si espande verso est con il nuovo DLC Utah che, per 11,99 euro, ci permette di percorrere nuovi chilometri di strade e visitare le bellezze naturali che questo territorio ha da offrire. È il quarto Stato – il terzo a pagamento – introdotto come contenuto scaricabile dopo Arizona, Nuovo Messico, Oregon e Washington che, data la propria posizione geografica, offre perlopiù scenari desertici attraversati da lunghe e solitarie strade a due corsie che uniscono 10 nuove città.

American Truck Simulator arriva fino allo Stato dello Utah

Salt Lake City, capitale dello Utah, segue la solita filosofia di American Truck Simulator: ne attraversiamo solo una piccolissima porzione, con il resto della città che resta sullo sfondo durante i nostri viaggi. È una soluzione ormai collaudata, che vale anche per gli altri centri urbani più grandi del DLC. L’illusione è quindi quella di non trovarsi in una riproduzione in scala ridotta delle controparti reali, ma di starne attraversando la periferia.

Mentre ci spostiamo tra una consegna e l’altra possiamo inoltre vedere luoghi famosi come la Monument Valley o il Grande Lago Salato per un totale di 260 punti di interesse attraverso la riproduzione di più di 5000 chilometri di strade – in scala. Esclusa una lunga autostrada che attraversa il Paese, gran parte delle strade asfaltate che percorriamo per raggiungere i luoghi di consegna lontani sono più modeste e tortuose. A questo proposito abbiamo apprezzato i carichi speciali, disponibili per chi possiede il contenuto scaricabile Special Transport di American Truck Simulator, da consegnare a una cava piuttosto remota.

Come sempre, in concomitanza con il DLC, American Truck Simulator è stato aggiornato a una versione, la 1.36. Ovviamente, tale aggiornamento è disponibile gratuitamente per chiunque e finalmente, come il cugino Euro Truck Simulator 2, segna il passaggio del gioco dalle DirectX 9 alle DirectX 11. Le nuove librerie portano miglioramenti non solo visivi ma soprattutto legati alla stabilità del framerate.

Ancora una volta SCS Software è quindi riuscita nel proprio intento di proporre ai giocatori un nuovo contenuto di qualità. Anzi, stavolta siamo rimasti anche più sorpresi del solito dal valore dei contenuti. L’ambientazione principalmente rurale e le peculiari formazioni rocciose che incontriamo generano degli scenari credibili e degni di una fotografia. Abbiamo poi le tipiche cittadine americane, con qualche edificio storico che si affaccia sulla strada principale, che fanno da contorno ai nostri trasporti su e giù per lo Utah e che compaiono all’improvviso dopo chilometri di strada priva di segni dell’uomo, se non fosse per la strada stessa.

Per tutti questi motivi, Utah è un tassello fondamentale per gli Stati Uniti di American Truck Simulator. È un acquisto assolutamente consigliato a tutti gli appassionati di questo gioco, anche se, in confronto agli altri contenuti scaricabili a pagamento, è quello che aggiunge meno strade da percorrere e città in cui effettuare consegne. Unico vero aspetto negativo del DLC, però bilanciato dal maggiore realismo che lo Stato dello Utah ha rispetto agli altri.