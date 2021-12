Amiga 500 Mini, ecco la lista dei giochi inclusi: quale proverete per primo?

Annunciata in piena estate 2021, l’Amiga 500 Mini (conosciuta con il nome commerciale di The A500 Mini) è sicuramente una delle retro console più desiderate e più attese dagli amanti del retrogaming. Nel corso degli ultimi anni diverse big hanno lanciato le loro riedizioni, ma l’Amiga resta sicuramente nel cuore di tantissimi appassionati che si sonoa vvicinati per la prima volta al mondo dei videogiochi con questo storico computer. In attesa della data di lancio, i produttori hanno rivelato la lista dei 25 giochi inclusi che saranno presenti all’interno della riedizione.

Si tratta di una notizia decisamente importante: Retro Games Ltd, produttore dell’Amiga 500 Mini non si era ancora esposto in merito, ma ora la situazione è cambiata. Confermando la data di uscita (25 marzo 2022), il nuovo hardware sarà dotato di ben 25 giochi classici dell’epoca. Alcuni sono dei classici ben riconosciuti, altri invece potrebbero essere delle piacevoli scoperte, soprattutto per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta a questa speciale console che ha saputo negli anni conquistare tantissimi appassionati.

Ecco i giochi che saranno inclusi al lancio:

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition ’92

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

California Games

The Chaos Engine

Dragons Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

The Lost Patrol

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X: Special Edition ’93

Qwak

The Sentinel

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

Titus the Fox

Worms: The Director’s Cut

Zool

Oltre a questi 25 giochi, l’Amiga 500 Mini è una riedizione con tantissime feature tecniche molto interessanti. Tra queste troviamo la possibilità di salvare i propri progressi, un refresh rate a 50Hz e 60Hz e un filtro CRT per rievocare gli anni ’80 e ’90. Il prezzo di questo nuovo feticcio del retrogaming? 130 Euro. Siete soddisfatti dei giochi inclusi? Fatecelo sapere lasciando un commento a questa notizia e continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.