A distanza di due anni dall’ultimo capitolo, Frictional Games ha annunciato una nuova iterazione per la sua fortunata serie horror Amnesia. Chiamato Amnesia: The Bunker, l’annuncio del nuovo gioco era stato anticipato dall’insider The Snitch nei giorni scorsi, ma ovviamente nessuno aveva capito esattamente a cosa si riferisse.

Come riportato dagli sviluppatori, Amnesia: The Bunker è ambientato in un bunker della prima guerra mondiale, dove i giocatori impersoneranno un misterioso protagonista con a disposizione un singolo colpo nella pistola. “Cercate e utilizzate ogni strumento e ogni arma a vostra disposizione, mentre cercate di tenere le luci accese a ogni costo”, si legge nella descrizione della pagina Steam del gioco.

Il nuovo titolo non si distacca dalle atmosfere della serie. Con Amnesia: The Bunker torna la telecamera in prima persona, torna quell’orrore celato e che difficilmente si vuole far vedere, instillando un senso d’ansia per i giocatori. Il titolo sarà un open world e offrirà soluzioni diverse per i vari enigmi che i giocatori incontreranno. A margine dell’annuncio è stato pubblicato il primo trailer, che potete trovare poco più in basso e che ci offre un primo sguardo all’ambiente di gioco e alla terribile minaccia che circonda il protagonista.

Per quanto riguarda la data di uscita, al momento Frictional Games non ha ancora svelato nulla in merito. Amensia: The Dark Bunker al momento è previsto per un generico marzo 2023, ma il giorno preciso deve essere ancora svelato. Le piattaforme di destinazione sono “console e PC”, quindi con molta probabilità il gioco sarà disponibile per tutte le console PlayStation e Xbox. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli, che potrebbero arrivare nel corso dei The Game Awards 2022 oppure successivamente, magari intorno a gennaio 2023. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.