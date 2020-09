Among Us 2 era l’impostore: cancellato subito dopo l’annuncio

Quella di Among Us è una storia particolare (anche se non unica). Rilasciato nel 2018, non ha mai destato grande clamore fino a quando, negli ultimi mesi, è divenuto il gioco prediletto di streamer ed influencer. La grande pubblicità ricevuta lo ha spinto in cima alle classifiche dei più giocati su Twitch, superando in alcuni momenti anche concorrenti apparentemente insuperabili come Fortnite e il recente miracolo di marketing Fall Guys. Ora, accade però una seconda cosa inaspettata: gli sviluppatori hanno cancellato Among Us 2, a un mese circa dall’annuncio.

L’informazione arriva direttamente dal sito ufficiale del team di sviluppo, Innersloth, il quale ha affermato di avere “deciso di cancellare Among Us 2, per concentrarci sul miglioramento di Among Us 1. Tutto il contenuto pianificato per Among Us 2 sarà invece rilasciato nel primo gioco.”

“Si tratta probabilmente della scelta più difficile mai fatta, perché significa dover modificare il codice di gioco e rielaborare molte parti. Abbiamo molti contenuti pianificati e non vediamo l’ora di portarveli, mentre continuate a divertirvi.”

Innersloth ha anche illustrato alcuni dei contenuti che potremo trovare nei prossimi aggiornamenti. Ci sarà una nuova mappa, saranno migliorati i server, ci sarà la possibilità di aggiungere degli amici e sarà aggiunto il supporto per il daltonismo. Si tratta di novità molto importanti per tutti i giocatori. Inoltre, questo significa che potremo ottenere il tutto gratuitamente (lo supponiamo, gli sviluppatori infatti non l’hanno detto esplicitamente).

Se non siete certi di cosa sia Among Us, sappiate che è un gioco online a squadre ambientato nello spazio. Tra i giocatori si nasconde un “impostore” (o più di uno) che deve uccidere i veri membri del team, o impedire loro di risolvere varie crisi all’interno della navicella. I membri del team devono capire chi è l’impostore e, tramite votazione, eliminarlo. Il gioco è disponibile sia su mobile che su Steam.

Attualmente non abbiamo una data di uscita per i nuovi contenuti: speriamo che Innersloth rilasci presto nuove informazioni dedicate. Diteci, cosa ne pensate della cancellazione di Among Us 2? Siete contenti o avreste preferito un seguito completamente nuovo?