Among Us: ai TGA ci sarà una sorpresa, nuova mappa tra i sospetti

A distanza da un mese dal suo boom totalmente inaspettato, Among Us continua ad aggregare un notevole numero di appassionati. Il fenomeno non accenna ad esaurirsi quindi, con i diversi streamer che hanno contribuito al successo del titolo che continuano a dare grande spazio al gioco sui propri canali Twitch e YouTube. Per tenere aggiornata la sempre crescente community di questo party game, i ragazzi di Innersloth hanno creato finalmente l’account ufficiale Twitter del titolo.

Questa è un’ottima notizia per tutti coloro che non vogliono perdersi nessun aggiornamento su Among Us. Proprio nelle scorse ora, quando il profilo Twitter si è presentato sul social, il team di sviluppo ha proposto già un paio di informazioni molti interessanti che hanno fin da subito attirato le attenzioni della community del party game. Tra questi primi post, è stata pubblicata anche una nuova immagine; che si tratti della nuova mappa in arrivo? I sospetti si fanno sempre più concreti.

https://twitter.com/AmongUsGame/status/1329154674352644099

Con una risposta lasciata sotto lo stesso post, il profilo Twitter ufficiale di Among Us ci invita a seguire i prossimi The Game Awards 2020 per scoprire di più sul futuro del gioco del momento. Sembra quindi che durante la serata cerimoniale, anche il gioco di Innersloth avrà uno spazio dedicato, e in quel momento potremo sapere di più su questa fantomatica nuova mappa che verrà inserita in futuro; chissà, magari il giorno stesso in cui verrà presentata in via ufficiale.

L’appuntamento è quindi fissato per i prossimi The Game Awards 2020, che vi ricordiamo verranno trasmessi il 10 dicembre 2020. Il titolo di Innersloth inoltre, è stato candidato in 2 categorie, come miglior gioco multiplayer e come miglior gioco per dispositivi mobile. Siete pronti per scoprire che tipo di novità vi attenderanno in Among Us?