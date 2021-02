Among Us: creatore di Smash Bros non lo ritiene un gioco di successo

Among Us, il titolo di successo di Innersloth disponibile su smartphone, PC e, da breve, anche su Nintendo Switch, è stato analizzato da Masahiro Sakurai, creatore di Super Smash Bros., ma anche di Kirby. L’analisi di Sakurai è decisamente critica verso il gioco di sopravvivenza che ha visto scoppiare il suo successo durante le prime fasi di contenimento della pandemia di COVID-19. Il noto autore, però, ha anche speso alcune parole a favore della produzione. Senza perderci in chiacchiere, analizziamo la critica del creatore di Super Smash Bros.

Sulla sua rubrica bisettimanale su Famitsu, puntualmente tradotta dal team di Source Gaming, Sakurai, dopo aver analizzato le meccaniche del gioco, ha mosso la sua prima critica: infatti, ritiene che il titolo non abbia una strategia chiara, delucidante, ma che si basi soltanto sulla naturale interazione dei giocatori, in contrapposizione alle sue meccaniche intrinseche. Ciò, sempre secondo l’autore, ricorda più un gioco di carte.

Ciononostante, ha affermato che quando l’interazione tra i giocatori è alta, il suo cuore ‘batte velocemente’, dimostrando di fatto che il gioco riesce comunque a raggiungere uno dei suoi obiettivi, ovvero riesce a creare un’aura di tensione. Inoltre, Sakurai analizza anche una sorta di ‘non-fretta’ di mentire dei vari giocatori nei panni di impostori; una mancanza che mette spesso in difficoltà l’intera squadra, con dei cambiamenti di piani improvvisi e poco ragionevoli, capaci di far beccare in poco tempo il team degli impostori.

In conclusione, il creatore di Super Smash Bros. ritiene che Among Us sia un titolo ‘governato’ dalla stessa community e non dalle sue meccaniche. Una struttura che potrebbe ben presto eclissarne il successo. Un successo che Sakurai si chiede per quanto durerà. Cosa ne pensate di questa critica? Siete d’accordo o in disaccordo con l’analisi del noto autore? Argomentate qua sotto nei commenti!