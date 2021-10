Among Us, crewmates a rapporto! Data di uscita per Playstation e Xbox svelata

Finalemente tutti i gli impostor che sono ancora in giro a seminare il terrore potranno farlo anche su qualche piattaforma di gioco in più. A partire dal 14 Dicembre infatti Among Us sarà disponibile anche per le piattaforme Playstation e Xbox. Inoltre se non siete ancora contenti di questa notizia, i ragazzi di Innersloth hanno deciso di fare un ulteriore regalo per chi è abbonato al Game Pass facendo uscire il loro titolo al day one su Game Pass per console. A questo punto non avrete scuse per non fare neanche una partita in spensieratezza con gli amici. Ma non è finita qui, perché il team di sviluppo, dato il successo che ha avuto il titolo durante lo scorso anno e non solo, ha deciso di preparare qualcosa di grosso!

Per festeggiare il lancio di Among Us su PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S sono state preparate anche delle versioni fisiche del gioco in versione limitate che contengono tantissimi gadget che sono molto utili anche per questo inverno. Nello specifico le versioni in uscita sono tre!

La Crewmate Edition ($ 29,99) arriverà negli scaffali in Regno Unito e in Europa il 14 dicembre , con un’uscita giapponese e sudcoreana che seguirà a breve il 16 dicembre. L’uscita negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina seguirà l’11 gennaio 2022.

, con un’uscita giapponese e sudcoreana che seguirà a breve il 16 dicembre. L’uscita negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina seguirà l’11 gennaio 2022. L’Impostor Edition ($ 49,99) e l’Ejected Edition ($ 89,99) verranno lanciate più avanti nella primavera del 2022 in più territori. Qualcuno continua a spegnere le luci nel magazzino, ma probabilmente va tutto bene. Qualcuno stava guardando le telecamere?

All’interno della notizia potete vedere la Ejected Edition in tuta la sua magnificenza, ma potete comunque prenotare le altre versioni in tutta tranquillità. E chissà se arriveranno anche all’interno dei negozi. Il fenomeno di Among Us ha veramente stravolto il mondo di molti videogiocatori e ha creato insieme ad altri titoli di questo genere un altro modo di fruire il videogioco!