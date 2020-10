Among Us: ecco un trucco per diventare l’Impostore

Among Us è un gioco multiplayer che può ospitare dai 4 ai 10 giocatori totali. Da 1 a 3 giocatori possono essere casualmente selezionati in ogni partita come impostori, mentre gli altri giocatori saranno alleati, nonché i membri dell’equipaggio, ognuno con un proprio semplice compito da portare a termine. Gli impostori, però, riceveranno un finto compito e dovranno ingannare e poi uccidere i compagni di squadra, che a loro volta dovranno evitare di essere assassinati e raggirati. Tra i due ruoli il più ambito è quello dell’impostore, ma c’è un modo per assicurarsi tale ruolo prima di iniziare una partita? Ufficialmente no, tuttavia ci sono alcune cose che si potrebbero fare per aumentarne le possibilità.

Sappiamo che Among Us seleziona casualmente i ruoli di un giocatore, il che significa che non ci sono trucchi speciali che gli utenti possono usare per favorire le loro possibilità di essere l’impostore in ogni lobby a cui si uniscono. Ciò nonostante, se è il giocatore stesso a creare la sua lobby, ci sono alcuni modi per aumentare le probabilità generali di diventare un “Impostor” modificando un paio di impostazioni di gioco.

Affinché il gioco possa effettivamente iniziare, è necessario che il numero di compagni di squadra sia maggiore rispetto a quello degli impostori. Chi crea la propria lobby su Among Us può impostare il numero degli impostori a 3 – il massimo consentito – e diminuire il numero dei giocatori dell’equipaggio al minimo. Ricordatevi che solo 10 giocatori al massimo possono unirsi ad una lobby e giocare con tre impostori significa che gli assassini devono ottenere solo quattro uccisioni per vincere la partita, riducendone la sua durata. Tuttavia, questo metodo dovrebbe assicurarvi di giocare nei panni dell’impostore con una percentuale di successo pari al 43%.

InnerSloth ha dichiarato di voler aumentare le dimensioni delle lobby con un aggiornamento futuro per Among Us, al fine di consentire a più persone di unirsi, precisamente ad un numero massimo di 12-15 giocatori, così da rendere la partita più bilanciata. Ciò nonostante, fino ad allora questo è il modo migliore per aumentare le possibilità di diventare un Imposter.