Among Us: nugget di pollo a forma di crewmate venduto a una cifra senza senso

Among Us non ha certo bisogno di presentazioni. Il titolo sviluppato da Innersloth e distribuito circa due anni fa, è diventato popolare solo lo scorso anno. Il gioco, che prevede l’uso di simpatici Avatar personalizzabili alla scoperta di impostori nel gruppo, lo ha portato in vetta ai videogames più giocati del 2020, vista la sua componente estremamente semplice e divertente, la quale riesce ad intrattenere tutt’ora un grande numero di persone, specialmente sulla nota piattaforma viola di streaming.

Non lo nascondiamo, adoriamo vedere come un fenomeno possa far impazzire in qualche modo l’utenza in generale con gadget di ogni tipo venduti, alle volte, a prezzi davvero stratosferici. Ma quella di oggi ha sicuramente dell’assurdo visto che una famosa crocchetta di pollo della catena Mc Donald’s è stata venduta in questi giorni su eBay alla cifra monstre di quasi 100 mila dollari.

Il nugget in questione effettivamente ha una somiglianza assurda con il crewmate di Among Us. L’asta è partita lo scorso 28 maggio con un prezzo di partenza di 99 centesimi. Sembrava insomma uno scherzo innocente, ma nel giro di pochi giorni una schiera di fan ha voluto accaparrarsi la pepita ad ogni costo. Quel costo è arrivato a circa 100 mila dollari nel giro di pochissimo tempo. Ovviamente non sappiamo chi sia il “fortunato vincitore” ma ci auguriamo che questa venga inserita in una sorte di cassaforte e non mangiata accidentalmente da un parente o un animale domestico.

Questa è una delle tante storie riguardante gadget di dubbia utilità vendute a cifre folli. Ricordiamo che Among Us continua a macinare record su record, con Innersloth che ha deciso di rilasciarlo anche su PS4 e Nintendo Switch recentemente incrementando ulteriormente l’utenza. Ci auguriamo solo che la crocchetta in questione non si riveli un impostore.