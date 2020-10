Among Us: politica USA e noti streamer su Twitch, views (quasi) record

Il successo che sta avendo Among Us in questo periodo ha dell’incredibile e ha colto alla sprovvista tutti; compresi gli sviluppatori. Mentre i ragazzi di Innersloth hanno dichiarato non molto tempo fa i loro piani per un possibile port del party game anche su console, al momento il titolo multigiocatore è giocato praticamente da tutti, comprese personalità molto importanti e attive nella politica USA.

Parliamo della deputata Alexandria Ocasio-Cortez che giusto ieri ha trasmesso in streaming sul proprio canale Twitch una sessione di gioco di Among Us insieme ad alcuni degli streamer più famosi della piattaforma viola. Tra questi hanno partecipato: Pokimane, HasanAbi, Jacksepticeye e altri, ma la cosa che ha colpito molti sono stati i numeri che la diretta ha fatto segnar, andando quasi a sfiorare il record assoluto di visualizzazioni per un a live su Twicth.

Anche un altro rappresentante degli Stati Uniti, Ilhan Omar, ha preso parte all’evento in live streaming. La diretta della Ocasio-Cortez ha raggiunto un picco di circa 430.000 spettatori simultanei, il che ha portato questo stream ad avvicinarsi al record di spettatori della storia della piattaforma. Al momento però, lo stream su Fortnite della coppia Ninja/Drake rimane si tiene salda il record di spettatori con le loro 600.000 visualizzazioni.

Quella che è andata in diretta ieri è stata la prima trasmissione su Twitch della deputata Alexandria Ocasio-Cortez. Non sappiamo quali sono i suoi piani per il futuro su questa piattaforma, dato che non li ha mai rivelati nell’arco di tutta la diretta. Cosa ne pensate della presenza su Twitch dalla Ocasio-Cortez? Fateci sapere il vostro parere lasciandoci un commento nella sezione dedicata qua sotto.