Among Us su console? Rispondono gli sviluppatori

Tra i giochi che hanno saputo sorprendere in questa prima parte di autunno, Among Us è decisamente uno dei più particolari ed inattesi. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Innersloth è uscito originariamente nel 2018, ma non aveva incontrato un grande successo. Il boom è arrivato due anni dopo, quando il party game online ha cominciato a macinare numeri impressionanti non solo su Steam ma anche su Twitch e YouTube.

Ora, a distanza di oltre un mese dalla scalata al successo di Among Us, molti giocatori iniziano a chiedersi se il gioco di Innersloth vedrà mai la luce anche su console. A provare una risposta a questa domanda è stata la redazione di Screen Rant, che ha provato a fare il punto della situazione riguardante un possibile port del titolo del momento anche su console di attuale e di prossima generazione.

Principalmente è la natura del gioco e le sue meccaniche a rendere difficile l’arrivo di Among Us sulle console. Sebbene sia un titolo molto semplice da giocare e che non necessita troppo impegno per capirlo a pieno, la mancanza di una chat testuale che renda il dialogo semplice e immediato su console ne preclude per il momento un porting. A questo proposito sono intervenuti anche i ragazzi di Innersloth non troppo tempo fa, dichiarando quanto segue: “Non sappiamo ancora se saremo in grado di implementare un sistema di chat vocale che sia adatto anche per per giocare ad Among Us su console. Possiamo basarci sulla lista amici, anche se in tutta onesta non sarebbe comunque facile giungere a risultati ottimali.”

Al momento quindi non ci sono certezze sull’arrivo di Among Us sulle console. Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori siamo più sul no che sul sì, ma non è detta l’ultima parola e magari proprio grazie alle nuove funzioni delle console next gen si riuscirà a trovare un modo per gar godere del titolo anche i giocatori console. Credete che prima o poi vedremo Among Us su console?