Among Us è un successo inarrestabile anche su YouTube

Dopo il grande successo estivo del folle e scanzonato Fall Guys, l’autunno videoludico si è aperto da una parte con la mente verso la next gen, e con le mani salde sui controller per giocare a due titoli che stanno ottenendo risultati grandiosi tra gli appassionati. Parliamo ovviamente di Genshin Impact e Among Us, con quest’ultimo titolo in particolare che sta continuando a macinare numeri che sono letteralmente mostruosi.

Dopo il successo clamoroso che l’opera di Innersloth ha ottenuto su Steam, Among Us continua ad andare fortissimo anche sulle piattaforme di condivisione video come YouTube e Twitch. I vari creatori di contenuti hanno trovato un’esperienza che permette in tutta semplicità, e a un costo minimo, di proporre al proprio pubblico un contenuto che al momento fa ottenere visibilità e visualizzazioni da capogiro.

Nello specifico, su YouTube Among Us ha raggiunto e già superato gli oltre 4 miliardi di visualizzazioni totali solamente nel mese di settembre. A rendere pubblici i dati è stata la stessa YouTube Gaming, che ha calcolato le visualizzazioni non solo dei contenuti relativi ai gameplay, ma anche a tutti i vari video degli youtuber che prendevano il gioco di Innersloth come argomento principale di discussione.

Un successo incredibile e assolutamente inaspettato per i ragazzi di Innersloth, che avevano pubblicato il gioco nel 2018 senza che il grande pubblico quasi se ne accorgesse; mentre ora è uno dei videogiochi più popolari dell’anno. Cosa ne pensate successo inarrestabile che sta avendo Amon Us? Avete provato contribuito anche voi a far accrescere i già ottimi risultati di questo titolo? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata.