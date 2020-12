Among Us uscirà anche su Xbox One e Xbox Series X|S, ecco quando

Among Us, uno dei giochi più giocati in questa parte finale del 2020, continua ad accrescere il proprio successo grazie ad una community affezionatissima e costantemente in crescita. Durante questo periodo, il party game di Innersloth è stato protagonista di diversi annunci, atti ad espandere il gioco sia contenutisticamente (grazie a una nuova mappa), che sulle piattaforme da gioco sulle quali si può, e si potrà, giocare.

A metà settimana abbiamo assistito all’annuncio di Among Us su Nintendo Switch, aprendo le porte all’arrivo del celebre titolo anche all’interno dell’ecosistema console. Le novità però non finiscono qua, con il titolo targato Innersloth che è stato protagonista ancora di un annuncio, ovvero l’uscita anche su Xbox One e Xbox Series X|S. A differenza della versione Switch, sulle console Microsoft però, il party game non uscirà immediatamente.

A darne l’annuncio sono state Innersloth e Microsoft, le quali, per il momento, si sono limitate a dire che Among Us arriverà su Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal 2021. Non esiste ancora una finestra di lancio meglio specificata, ma anche i giocatori Xbox avranno la possibilità di giocare al party game dell’anno quando il gioco uscirà nel 2021. Quando il titolo sarà lanciato su console, verrà reso anche disponibile nel servizio ad abbonamento Xbox Game Pass.

Vi ricordiamo che, se siete abbonati al servizio Game Pass in versione PC, potete già riscattare senza alcun costo aggiuntivo Among Us. Per ora non sappiamo altro, ma ci aspettiamo buone nuove sull’arrivo del tanto chiacchierato party game anche su console Xbox molto presto. Cosa ne pensate di questo recente annuncio fatto da Microsoft e Innersloth? Aspettavate di poter giocare ad Among Us anche su Xbox One o Xbox Series X|S? Ditecelo nei commenti.