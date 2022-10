La streamer Amouranth, durante una live streaming su Twitch, ha reso i fan partecipi di un episodio a dir poco spiacevole. La ragazza, infatti, ha reso pubblica una conversazione privata con un uomo che si è poi scoperto essere il marito. La conversazione, riportata anche su Twitter in una serie di brevi video, mostra un episodio di violenza verbale e minacce nei confronti della streamer la quale, in lacrime, continua a diffondere il contenuto della telefonata.

Amouranth has revealed that she has a husband, along with revealing his abuse

He has threatened to kill her dogs, take all their money, and forced her to stream.

(1/4) pic.twitter.com/9tdL0S3Udd

— GUARD Hunter (@HUN2R) October 16, 2022