Ancestors: The Humankind Odyssey ha una data di uscita

Ancestors: The Humankind Odyssey è la nuova IP ideata dal creatore di Assassin's Creed. Un survival/adventure che affronta l'evoluzione della specie

Ancestors: The Humankind Odyssey è il nuovo titolo ideato dal creatore di Assassin’s Creed, Patrice Désilets. Si tratta di un gioco che vuole riportare il giocatore ai primordi della vita umana sulla Terra: dai 10 milioni di anni fa fino a 2 milioni. Il titolo survival/adventure, con alcune meccaniche da GDR, vi metterà nei panni di un’intera specie di primati il cui scopo è quello di migliorarsi ed evolversi, tramandando tutto ciò che si è appreso alle generazioni successive.

L’open world in terza persona vi farà vivere un’avventura in cui si è invogliati a esplorare, a scoprire e ad apprendere per far evolvere il proprio clan e migliorarlo in alcuni dei suoi aspetti di vita. Si sarà portati ad affrontare un viaggio mai vissuto dall’umanità in prima persona, ovvero l’evoluzione. Ancestors: The Humankind Odyssey si divide in Volumi e nel primo possiamo trovare l’avventura “Prima di noi” che ci porterà a vivere l’Africa del Neogene.

“Esplora un mondo bello ma brutale saltando da un ramo all’altro nella giungla e dando la caccia alla tue prede nelle praterie dorate della savana. Decidi cosa apprendere e cosa sviluppare, e passa tali conoscenze alle generazioni successive, dalla creazione di strumenti all’uso di tattiche speciali per sfuggire ai predatori. Proprio come nella vita reale, assicurati di mangiare, bere e dormire a sufficienza per restare in vita e avere la forza di affrontare i pericoli che si presenteranno. Fai crescere il tuo clan e sfrutta al meglio il vostro numero per attraversare le fasi critiche dell’evoluzione umana. Le tue scelte segneranno la storia del clan e determineranno la vostra sopravvivenza durante l’evoluzione”.

Ancestors: The Humankind Odyssey sarà disponibile per PC dal 27 agosto di quest’anno in esclusiva sull’Epic Game Store, mentre le versione per PlayStation 4 e Xbox One arriveranno nel mese di dicembre 2019.

Cosa ne pensate di Ancestors: The Humankind Odyssey? Credete possa essere uno dei vostri prossimi acquisti in quanto affronta una delle tematiche più interessanti per la razza Umana?